La colazione è il pasto più importante che ci dà la carica per tutto il giorno: questi soffici croissant fatti in casa sono il modo migliore per iniziare la giornata, vediamo come realizzarle.

Ingredienti

Per il lievitino:

300 gr. di farina manitoba;

50 gr. di lievito madre essiccato;

200 ml. di acqua.

Per l’impasto:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

200 gr. di farina manitoba;

80 gr. di zucchero;

2 tuorli;

5 gr. di sale;

100 gr. di burro;

50 ml. di acqua;

essenza alla vaniglia;

1 albume;

1 cucchiaino di zucchero;

zucchero a velo q.b.

Per farcire:

Nutella q.b.;

marmellata di albicocche q.b.;

marmellata di mirtilli q.b.

Come preparare il lievitino

Setacciare in una ciotola capiente la farina, unire il lievito madre essiccato e mescolare. Far intiepidire l’acqua ed aggiungerla agli ingredienti secchi. Mescolare gli ingredienti per bene e poi trasferire su un piano da lavoro. Impastare con forza per qualche minuto, poi formare una pallina, metterla in una ciotola coperta da pellicola trasparente e far lievitare per circa 45 minuti.

Come preparare l’impasto

Far fondere in burro a fuoco lento. dopodiché farlo intiepidire e, in una boule, mettere i due tuorli d’uovo e lo zucchero. Aggiungere il burro fuso e mescolare. Unire la farina, l’acqua, l’essenza alla vaniglia, il sale e mescolare con le mani. Prendere dunque il lievitino, infarinare il piano da lavoro e poggiarlo al di sopra. Allargarlo con le mani ed inglobare al suo interno l’impasto. Impastare facendo in modo che le due parti si uniscano. Lasciar riposare in una boule coperta con la pellicola trasparente per circa 20 minuti.

Stendere l’impasto

Prendere l’impasto sofficissimo e dividerlo in due parti. Infarinare il piano da lavoro ed allargare la prima metà di impasto. Stendiamolo bene con un mattarello conferendogli una forma discoidale e fargli raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro. Con una rotellina bisogna ora dividere l’impasto in 8 parti.

Preparare delle placche foderate con carta da forno. Prendere una fetta di impasto e mettere un generoso cucchiaino di crema per farcire sulla base del triangolo (lasciando un dito dal bordo), arrotolare la pasta coprendo il ripieno e praticare una leggera pressione con i polpastrelli attorno al ripieno. Finire di arrotolare fino alla punta del triangolo e conferire la classica forma incurvata del croissant. Ripetere l’operazione fino a terminare l’impasto. Sistemare i croissant ben distanziati l’uno dall’altro sulle teglie.

Far lievitare e cuocere i croissant

In una ciotolina, sbattere l’albume d’uovo con lo zucchero e spennellare i cornetti. Far lievitare per un’altra ora e mezza dentro il forno. Trascorso il tempo di lievitazione i croissant saranno diventati molto più grandi e potranno essere infornati per circa 15 minuti a 180 gradi. Quando saranno ben dorati, sfornarli e spolverizzarli con lo zucchero a velo.

Questi soffici croissant fatti in casa sono il modo migliore per iniziare la giornata: profumate e fragranti sono davvero irresistibili.

Approfondimento

Se vuoi fare una squisita colazione, prepara dei cornetti integrali soffici senza burro con questa ricetta semplice e veloce