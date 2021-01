In cucina in generale dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione. In particolare se siamo alle prime armi, o comunque non siamo del tutto esperti, è necessario non distrarsi. Solo così possiamo prevenire alcuni inconvenienti. Infatti tutto il processo che sta dietro alla buona riuscita di una ricetta può prevedere non pochi problemi. Possiamo sbagliare i tempi di cottura o il dosaggio di un determinato ingrediente. Anche sono un errore del genere può compromettere il successo del piatto

Sul più bello

Se bisogna essere concentrati sempre indipendentemente da cosa si sta cucinando, un’attenzione ancora maggiore la dovremmo avere quando prepariamo i dolci. Infatti parliamo di una portata molto importante che lascerà ai commensali il ricordo di tutto il pasto. Inoltre soprattutto nelle ricette dei dessert, i dosaggi e i dettagli possono, ancora di più che nei piatti salati, influire sul risultato finale. Proprio per questo, di seguito affronteremo uno dei più comuni inconvenienti che affrontiamo quando seguiamo la ricetta di un dolce. Infatti da oggi basta torte rotte e incollate alla teglia grazie a questa utilissima tecnica.

Ricomporre dolcemente

Quando togliamo la torta dal forno, può capitare di trovarla incollata alla teglia e dunque difficilissima da togliere. Tutto ciò può accadere per vari motivi. Probabilmente non abbiamo imburrato la tortiera a sufficienza, oppure abbiamo semplicemente aggiunto troppo zucchero nella ricetta. Qualsiasi sia stata la causa poco importa, andiamo a vedere come rimediare. Infatti da oggi basta torte rotte e incollate alla teglia grazie a questa utilissima tecnica. Innanzitutto dovremo cercare di staccare il dolce e riuscire dunque a tirarlo fuori. Per far ciò, bagniamo con dell’acqua molto calda un coltello e utilizziamo questo per staccare i bordi.

Il calore e l’umidità dati dall’acqua infatti faciliteranno il processo. Nonostante questa accortezza però, il dolce potrebbe comunque danneggiarsi riportando delle rotture sia nella parte centrale che in quelle laterali. A questo punto, utilizziamo una crema pasticciera che abbiamo utilizzato nella ricetta, o anche che pensiamo possa star bene con il dessert. Utilizziamo quest’ultima per inserirla all’interno delle crepe e far si che lavori da collante. Quindi ricomponiamo delicatamente il dolce, aggiustando tutte le crepe. Infine, per coprire il tutto, applichiamo della glassa. In questo modo il dolce tornerà compatto e nessuno capirà cosa è successo.