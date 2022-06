Con l’arrivo dell’estate trascorrere del tempo davanti a forno e fornelli non è sicuramente molto piacevole anche per i più appassionati delle delizie del palato. Ma con un po’ di fantasia e prodotti freschi tipici dell’estate sono tante le ricette che possono realizzarsi in poco tempo e senza troppa fatica. Si pensi al dessert super leggero che può realizzarsi con le bucce di pesca al posto del solito gelato.

Ma oltre alla classica insalata di riso o pasta fredda, questa torta salata è il piatto dell’estate che si prepara in poco tempo e accontenta tutti. Si può portare in spiaggia e far felici grandi e piccini che non correranno al chiosco in spiaggia per comprare rustici e pizzette. Pertanto se stiamo pensando di trascorrere una giornata in spiaggia, invece dei classici panini o snack confezionati, questa ricetta gustosa è la soluzione perfetta. Basteranno pochi ingredienti, come mozzarella e pomodorini freschi, e 10 minuti di preparazione per fare un figurone anche sotto all’ombrellone.

Ingredienti

Per l’impasto avremo bisogno di:

300 gr di farina;

3 uova;

100 ml di olio di semi di girasole;

100 ml di latte;

sale q.b;

una bustina di lievito istantaneo per torte salate;

2-3 datterini tagliati a dadini.

Per la farcitura

Olio evo;

datterini gialli e rossi tagliati a fette;

Sale q.b;

150 gr di mozzarella.

Questa torta salata è il piatto dell’estate e si prepara in 10 minuti da portare anche a mare e si conserva per giorni

Per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola abbastanza capiente, aggiungiamo il latte e l’olio di semi e mescoliamo con una frusta. Uniamo la farina, il sale e il lievito istantaneo e continuiamo a sbattere per qualche minuto fino a creare un composto uniforme e denso. Aggiungiamo poi i datterini tagliati e conditi in precedenza con un filo d’olio evo e un pizzico di sale, privati del loro succo. Mescoliamo il tutto.

A questo punto versiamo il composto in uno stampo a cerniera di 20 cm di diametro, precedentemente imburrato. Infine posizioniamo sul composto i pomodorini gialli e rossi, alternandoli con le fette di mozzarella ben sgocciolata. Aggiungiamo un filo d’olio, un po’ di sale e se lo preferiamo anche un po’ di origano. Inforniamo per circa 40 minuti con forno statico a 180 gradi. Successivamente lasciamo raffreddare per una decina di minuti. A questo punto dopo aver tolto i bordi togliamo la torta dal suo ruoto e la facciamo riposare per altro 10 minuti circa. Trascorso questo tempo, non resterà che servirla. Si potrà conservare per due giorni a temperatura ambiente.

Approfondimento

L’ortaggio estivo altamente diuretico e ricco di fibra che sgonfia la pancia ed è facile da preparare