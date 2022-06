Tv, modem, telefoni e DVD sono solo alcuni dei dispositivi che abbiamo in casa, costantemente collegati alla corrente. Si tratta di apparecchi elettronici che rimangono in posizione e che, quindi, hanno cavi che si intrecciano deturpando le nostre pareti attrezzate. In altri casi sono le scrivanie a trovarsi in disordine e pertanto urge una soluzione. I cavi elettrici, così come le scarpe, sono in grado di dare un’impressione disordinata ad una stanza per quanto ci sforziamo di tenere casa sempre impeccabile. In questo articolo vedremo alcune idee geniali fai da te per mettere ordine fra i cavi elettrici.

Come organizzare i cavi elettrici e nascondere ciabatte e le spine multipresa senza avere disordine con queste idee creative e rivoluzionarie

Per prima cosa occorre ricordare che una soluzione definitiva al problema può esser adottata cambiando i battiscopa. Ci sono battiscopa con vano passacavi che escludono alla vista gli orribili fili. Per soluzioni pronte all’uso possiamo contare su queste idee fai date.

La cannuccia intagliata

Per unire più cavi insieme e condurli sino alla ciabatta elettrica possiamo raggrupparli grazie ad una cannuccia. Basterà introdurre la cannuccia in un temperino e tirarla pian piano come se la temperassimo. Il risultato sarà una lunga striscia arrotolata a spirale. Ora facciamo girare la cannuccia attorno ai cavi da unire che resteranno così raggruppati senza creare disordine.

Accorciare un filo troppo lungo

Talvolta i dispositivi sono dotati di fili lunghissimi e possiamo accorciarli rendendoli a spirale come i cavi del citofono. Per prima cosa ci occorreranno due molle delle penne a scatto. Se infatti, avessimo delle vecchie penne esaurite dotate di apertura a scatto, quest’ultime faranno a caso nostro. Dovremo smontare la penna ed estrarre la molla che ne regola il meccanismo di apertura. Ora infileremo la molla, avvolgendola, attorno al filo appena sotto ai terminali di quest’ultimo.

Se, ad esempio, si trattasse di cavo caricabatteria, in questo modo andremo a proteggere la parte debole del filo ossia l’uscita USB. Ora prenderemo una matita e avvolgeremo attorno, stretto stretto, la parte di cavo compresa fra le molle. Non ci resta che scaldare con un asciugacapelli. Manteniamo un’adeguata distanza perché il calore del phon non dovrà sciogliere la guaina del filo ma solo plasmarne la forma. Quando srotoleremo vedremo come il filo sia totalmente arricciato a spirale.

Calamite reggifilo

Altra ottima idea per tenere in ordine i fili della scrivania, è quella di preparare una calamita per attaccare facilmente i cavi alla scrivania. In commercio troviamo già delle piccole calamite autoadesive. Prepariamo tutti i cavi con la molla di una penna a scatto come visto sopra. Ora fissiamo sul bordo della scrivania la calamita con la parte adesiva. Per non far cadere i cavi ci basterà avvicinare la parte con la molla alla calamita. Ora i cavi non cadranno mai più.

Ecco, quindi, come organizzare i cavi elettrici senza più disordine.

Lettura consigliata

In garage o in cantina, ecco dove riporre la bicicletta con poco ingombro e senza disordine