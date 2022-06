Anche chi non ama i dolci, difficilmente riesce a resistere di fronte ad un tiramisù. Il dolce probabilmente nasce nel trevigiano ed anticamente era un mix di zabaione, panna montata e biscotti secchi. Da qui deriva il nome del dolce, tiramisù, grazie agli ingredienti ricchi di potenziale energetico e che appunto ristoravano chi se ne nutriva.

Per questo dolce, ormai diventato un’istituzione della pasticceria, tanti usano caffè e cioccolato ma pochi sanno che è possibile realizzare una variante decisamente più fresca.

È possibile, infatti, sostituire alcuni ingredienti rendendolo decisamente più fresco ed estivo.

Il dolce dell’estate

Il dolce che realizzeremo non prevede l’utilizzo di uova né tantomeno di cioccolate e caffè. Piuttosto proporremo una variante estiva caratterizzata dalla dolcezza delle pesche e dalla freschezza dello zenzero.

Gli ingredienti necessari sono:

mascarpone 250 g;

panna fresca 250 g;

zucchero a velo;

pesche;

savoiardi;

zenzero;

succo di limone;

succo di pesca.

Partiamo dalla preparazione delle pesche che andranno lavate, sbucciate e tagliate a cubetti.

Per le quantità indicate serviranno circa 3 pesche. A queste uniremo due cucchiai di zucchero, succo di limone e dello zenzero grattugiato per poi mescolare e lasciare a macerare.

Nel frattempo in un recipiente uniamo il mascarpone, la panna fresca, dello zucchero a velo e montiamo con l’aiuto di una frusta. Quando avremo ottenuto una consistenza spumosa mettiamo da parte.

Tanti usano caffè e cioccolato per il tiramisù ma pochi conoscono questa freschissima variante senza uova con le pesche

Ora non rimane che intozzare i savoiardi nel succo di pesca nel quale avremo grattugiato dello zenzero. Se non volessimo usare i savoiardi, è possibile utilizzare dei biscotti alternativi più leggeri e friabili. Ora non resta che comporre il nostro dolce. In una coppetta disporremo alla base i biscotti inzuppati nel succo di pesca, uno strato di crema al mascarpone e le pesche macerate e ripetere fino a che non avremo riempito la coppetta.

Possiamo guarnire con delle fettine di pesca e qualche foglia di basilico.

Non solo macedonia

Le pesche sono uno dei frutti estivi per eccellenza da accompagnare con il gelato, realizzare macedonie o per preparare gustosi dolci come quello descritto in precedenza.

Tuttavia, probabilmente pochi sapranno che le pesche sono un abbinamento divino anche per alcuni piatti salati. Da provare assolutamente, ad esempio, è la ricetta che le vede abbinate a mozzarella e gamberi.

