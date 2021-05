La passione per i dolci non conosce limiti. Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre alla ricerca di ricette facili e veloci da proporre al nostro pubblico. Questa di oggi non è da meno e manderà in estasi le papille gustative.

È una torta gustosissima che si prepara in pochi passi e che non richiede la cottura in forno. È dunque perfetta per rinfrescarsi nelle calde giornate di tarda primavera e inizio estate. Vediamo allora come prepararla, con la ricetta della nostra Redazione.

Gli ingredienti di base per cucinare la torta

Ingredienti per 6-8 persone:

400 gr di mascarpone;

200 gr di amaretti;

85 gr di burro;

70 gr di latte condensato;

80 ml di panna vegetale zuccherata;

succo di 2 limoni.

Questa torta morbida e profumata si prepara in 20 minuti senza forno e con pochi e semplici ingredienti naturali

Si inizia mettendo il burro a sciogliere in un pentolino, a bagnomaria. Intanto si frullano per bene gli amaretti in un mixer. Si mettono quindi in una ciotola e si versa sopra il burro fuso, mescolando il tutto.

Si riveste poi una tortiera con carta da forno o della pellicola trasparente. Vi si versa l’impasto dei biscotti e si distribuisce su tutta la superficie del recipiente, compattandolo bene. Se necessario aiutiamoci con le mani. Si lascia quindi in frigo per un po’.

In una bacinella capiente si monta la panna con la frusta elettrica. Si versa anche il latte condensato e il mascarpone e si continua a montare fino a ottenere una consistenza cremosa. Si aggiunge poi anche il succo dei limoni.

Infine si toglie la tortiera dal frigo e ci si versa sopra la crema di limone appena preparata. Ora non resta che lasciare il dolce nel congelatore a solidificare, per almeno 3 ore.

Come si è visto, questa torta morbida e profumata si prepara in 20 minuti senza forno e con pochi e semplici ingredienti naturali.

Qualche utile consiglio per la preparazione

Per un effetto scenico maggiore si potrebbe mettere parte della crema al limone in una sac à poche e decorare a piacere la superficie della torta.

Per dare più gusto alla ricetta si consiglia di completare con della frutta secca o qualche cucchiaio di marmellata. Il nostro dolce diventerà irresistibile!