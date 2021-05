I tacchi sono croce e delizia per ogni donna. Indossarli ci fa sentire più belle e provocanti, ma questi spesso possono farci soffrire. Ed ecco che iniziamo a camminare in maniera innaturale. Se poi spuntano anche delle dolorose vesciche, indossare i tacchi da un piacere si trasforma in una vera e propria tortura. In realtà, ci sono dei piccoli consigli che possiamo seguire per limitare questi inconvenienti. È incredibile ma basta seguire questi semplici e geniali trucchetti per indossare qualsiasi tipo di tacco senza provare dolore: scopriamoli insieme.

Scegliere il giusto numero di scarpe

Non possiamo lamentarci del male ai piedi se scegliamo la misura sbagliata delle nostre scarpe. Nel caso in cui non sia più disponibile la nostra misura, è meglio scegliere una scarpa leggermente più grande piuttosto che troppo stretta. Valutiamo piuttosto il mezzo numero che, sebbene sia difficile da trovare, esiste.

Procediamo per gradi

Camminare bene con i tacchi come le modelle da passerella è il sogno di tutte le donne. In realtà è tutta una questione d’abitudine: cominciamo dunque indossando scarpe con il tacco largo circa 4 centimetri. In questo modo il nostro piede si abituerà all’altezza e, poco alla volta, potremo osare scarpe dal tacco sempre più alto e sottile.

Più sono chiuse, più sono comode

Le calzature che fasciano per bene il piede sono quelle meno dolorose perché difficilmente ci provocheranno le dolorosissime vesciche. Le vesciche, infatti, si formano per via del continuo sfregamento tra la pelle e la scarpa. Quindi, tra le scarpe con il tacco più comode abbiamo le parigine e gli ankle boots per le stagioni autunno/inverno. In primavera/estate, prediligiamo invece i sandali con i laccetti e le Mary Jane.

Cuscinetti in silicone

Se non siamo amanti delle scarpe con il plateau, ma sappiamo che la nostra pianta del piede inizierà a farci male, usiamo i cuscinetti in silicone. Questi fantastici oggetti possono essere applicati direttamente sulla scarpa in modo da attutire la pressione sulla pianta del piede. In questo modo, potremo indossare i nostri amati tacchi più a lungo.

Consigli

È incredibile ma basta seguire questi semplici e geniali trucchetti per indossare qualsiasi tipo di tacco senza provare dolore. Per evitare preventivamente che si formino delle vesciche sul retro-tallone o sulle dita, in farmacia troviamo dei prodotti appositi. Possiamo acquistare i cuscinetti in gel da applicare direttamente sul retro della scarpa per evitare le vesciche. Per proteggere le dita, invece, possiamo indossare i cappucci in silicone da indossare direttamente sulle dita.

