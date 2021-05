Sappiamo bene che l’Italia è piena zeppa di luoghi meravigliosi da visitare. Però non dimentichiamo che anche il resto dell’Europa ha tantissimo da proporre, quindi non sottovalutiamo la possibilità di fare le vacanze all’estero. Certo dobbiamo stare attenti a rispettare tutte le restrizioni contro il Covid, che potrebbero limitare i nostri spostamenti. A questo proposito consigliamo di seguire sempre i siti ufficiali governativi dedicati a questo tema.

Oggi però non ci allontaniamo troppo dall’Italia, perché andiamo nel Sud della Francia, giusto al di là delle Alpi. Vedremo panorami da togliere il fiato e cucina deliziosa in questi paesini meravigliosi a due passi dall’Italia.

Direttamente sulle Alpi

I due borghi spettacolari che vedremo si trovano nel dipartimento della Alpi Marittime, in Costa Azzurra. Partiamo da Pellion, che si trova a soli 18 chilometri da Nizza e che si trova abbarbicato sulle montagne. Esso si trova in un luogo così caratteristico e particolare che non è possibile entrarci in macchina. Bisogna infatti lasciare i nostri veicoli fuori, e poi girarlo a piedi. Con poco più di 1.000 abitanti, Peillon ci stupirà come una perla nascosta delle Alpi. La vedremo ricca di storia ed anche di ottimi ristoranti per delle cene indimenticabili.

Anche un po’ di mare

Il secondo borgo che consigliamo è Èze. Anch’esso abbarbicato su un’altura, però questa volta si tratta di una collinetta che dà direttamente sul mare. Quindi il panorama qui è ben diverso da quello montano di Peillion, e dà il suo meglio in estate. Quando il cielo è terso, possiamo vedere in tutto il suo splendore la Costa Azzurra da una location privilegiata. Anche Èze ha una grande offerta culturale, e segnaliamo in particolare la Cappella della Santa Croce come principale luogo di interesse. E già che ci siamo, dopo una giornata di visite possiamo regalarci qualche ostrica innaffiata da un po’ di champagne. Un’esperienza che più francese di così non può essere.

Insomma, possiamo vedere panorami da togliere il fiato e cucina deliziosa in questi paesini meravigliosi a due passi dall’Italia. Prepariamoci a passare al di là delle Alpi.

