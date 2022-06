Le torte casalinghe sono i dolci con cui si cresce e che vorremmo gustare anche da grandi. Guardare la nonna mentre impastava con cura e sentire quel profumino inebriante uscire dal forno era pura estasi. Per fortuna possiamo replicare quei dolci che tanto abbiamo amato grazie alle ricette che offre il web.

Questa torta alta e soffice sarà un omaggio alle nonne che tanto hanno fatto per noi. La realizzeremo con solo un pugno di ingredienti, di cui uno davvero particolare. Il gusto ci sorprenderà e non potremo che replicarla in futuro.

Delicata come la seta

Quella che prepareremo oggi sarà una torta al cioccolato davvero particolare. Si discosta dalle solite ricette perché arricchita da un ingrediente che le darà una nota davvero delicata: la panna acida. In questa versione, inoltre, lasceremo da parte il burro, che a molti potrebbe non andare a genio. Per cui, procuriamoci tutto il necessario e iniziamo a dare vita al nostro superlativo dolce fatto in casa.

Questa torta alta e soffice si fa in casa senza burro ed è una delicatezza divina che accarezzerà il palato dolcemente

Ecco gli ingredienti per uno stampo da 22 cm:

240 g di panna fresca liquida;

60 g di yogurt bianco naturale;

150 g di cioccolato fondente;

3 uova;

180 g di zucchero;

270 g di farina 00;

10 g di lievito in polvere per dolci.

Per iniziare dovremo preparare la panna acida che utilizzeremo nell’impasto. Teniamo presente che dovrà riposare circa 24h, per cui facciamo quest’operazione il giorno prima. Adagiamo in una ciotola la panna liquida e lo yogurt e amalgamiamoli bene. Mettiamo uno straccio sul contenitore e lasciamo tutto in disparte a temperatura ambiente.

Il giorno successivo potremo occuparci dell’impasto. Sminuzziamo il cioccolato e cuociamolo a bagnomaria in un pentolino. Mescoliamo regolarmente finché non si scioglierà del tutto. Una volta pronto, lasciamolo intiepidire.

In una bacinella rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero. Amalgamiamo bene entrambi gli ingredienti servendoci delle fruste, cercando di ottenere un composto spumoso.

Riprendiamo la panna acida, mescoliamola rapidamente e incorporiamola alle uova. Infine, aggiungiamo il cioccolato ormai tiepido e diamo un’ultima girata al composto.

Procuriamoci un altro contenitore e setacciamo accuratamente farina e lievito. Fatto questo, li aggiungiamo gradualmente all’impasto, che dovrà risultare uniforme e privo di grumi.

Cottura

Imburriamo una teglia e vi sistemiamo un foglio di carta da forno. Vi adagiamo l’impasto livellandolo con la spatola e cuociamo in forno già caldo a 180 gradi per 60 minuti. A tempo scaduto, infiliamo uno stecchino nel dolce per verificarne la cottura. Ora possiamo attendere che la torta diventi fredda per decorarla con una manciata di zucchero a velo.

