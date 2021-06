Chi ha detto che la tagliata si fa soltanto con la carne? Ebbene per i nostri amici vegetariani e per chi ha voglia di variare e mangiare più leggero, ecco la ricetta giusta.

Questo piatto è facile da preparare ed è naturalmente senza glutine e senza carne, si adatta quindi a tutti i palati.

Questa tagliata vegetariana estiva e leggera è una delizia per il palato

Sveliamo gli ingredienti principali di questo piatto che sono le melanzane e i funghi. Scegliamo una buona varietà di funghi, se possibilmente champignon o Portobello, altrimenti anche i porcini sono ottimi. Per chi ama la variante bianca e molto carnosa gli shitake sono un’altra alternativa.

Ci serve quindi:

1 melanzana di forma oblunga;

200 g di funghi;

olio evo q. b.;

salsa di soia;

sale rosa himalayano o sale fino;

pepe, cumino, aglio in polvere.

Preparazione della tagliata vegetariana

Tagliamo la melenzana a metà per la lunghezza e poi a fettine e mettiamola a marinare. Insieme alla melanzana mettiamo i funghi, puliti e tagliati, con un mix di olio, salsa di soia, sale pepe, cumino e aglio in polvere. Aggiungiamo, se lo desideriamo, la paprika dolce o affumicata, oppure il tabasco.

Cuociamo il tutto in padella per una ventina di minuti a fuoco medio aggiungendo l’acqua per la cottura. Cuocere senza coperchio per fare in modo che la troppa acqua prodotta dalle verdure si ritiri. Aggiungeremo ancora un po’ di olio, salsa di soia a piacimento e aggiustiamo di sale e pepe o altre spezie secondo il nostro gusto. Serviamo poi su un’insalata mista questa tagliata vegetariana estiva e leggera che è una delizia per il palato.

Per la variante senza glutine cerchiamo di acquistare una salsa che non contiene glutine appunto. Per un gusto salato un po’ diverso cerchiamo il sale “Kala Namak”, che è un sale nero proveniente dall’Himalya.

