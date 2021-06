Man mano che i bambini crescono, ci si trova a fare i conti con giochi e giochini che invadono casa e non vengono più utilizzati. Sicuramente anziché buttare tutto, converrà fare un’attenta selezione di quelli che vorremmo conservare per ricordo. Inoltre, possiamo regalarli ai figli di amici e parenti e alcuni donarli agli asili o associazioni benefiche. Ma se siamo creativi e abbiamo voglia di fare qualche lavoretto di fai da te, ci sono alcune soluzioni per trasformare anonimi giocattoli in decorazioni per la casa davvero super!

Le idee più geniali e divertenti per riciclare vecchi giocattoli e decorare casa risparmiando soldi

Per cominciare sarà necessario munirsi di colla a caldo, avvitatore, forbici, taglierino e vernice spray. Ecco le idee più belle.

Porta vaso

Useremo la testa di una bambola e anche se può sembrare inquietante, il risultato sarà davvero carino. Col taglierino tagliare all’altezza della fronte e rimuovere la parte superiore. Usando la colla a caldo incollare la base del collo su un piattino. Con la vernice spray bianca colorare tutto quanto. Una volta asciutto, si può riempire con la terra la testa che sarà diventata un’originale porta vaso per piante grasse;

Pomelli per cassetti

Prendere gli animali della fattoria in gomma della stessa misura. Verniciarli del colore scelto per abbinarli al mobile. Dopodiché con viti e avvitatore fissarli al buco dei pomelli. In pochissimo tempo avremmo trasformato un mobile anonimo in un’originale e contemporaneo pezzo d’arredamento;

Lampada da comodino fai da te

Prendere una manciata di giocattoli tutti diversi. Macchinine, bamboline e animali. Verniciarli tutti con lo stesso colore e cercare di creare una composizione carina. Dopodiché con la colla a caldo fissarli alla base della colonna di una lampada da comodino magari un po’ anonima;

Ferma tenda

Prendiamo due peluches delle stesse dimensioni. Facciamo in modo che abbiano le braccia abbastanza lunghe. Su una zampina cuciamo un grosso bottone, mentre sull’altra creiamo un’asola con un elastico. A quel punto basterà infilare la tenda nel suo abbraccio e chiudere. Due originali ferma tenda per la cameretta dei bambini.

Con un pochino di creatività è possibile riutilizzare e dare nuova veste ai giochi dei propri figli. Queste sono le idee più geniali e divertenti per riciclare vecchi giocattoli e decorare casa risparmiando soldi in maniera creativa.