La melanzana è la regina delle ricette di tutte le stagioni. Mangiarla farcita è una delizia per il palato ed ecco come possiamo prepararla in una versione etnica e gustosissima.

Aggiungiamo il bulghur che è un grano alternativo, che assomiglia al cous cous. Il tutto si prepara in 25 minuti e la cottura richiede un’ora. Questa ricetta è abbastanza calorica, conta circa 286 kcal per persona.

Per i nostri pranzi veloci o le cene con amici questa verdura farcita è buonissima e perfetta come pietanza estiva se accompagnata dal bulghur

Prepariamo innanzitutto gli ingredienti necessari:

200 g di bulghur;

4 melanzane;

½ peperone giallo;

2 pomodori;

2 cucchiaini di pinoli;

zataarb (mélange di sesamo, timo, sumac e sale);

foglie di coriandolo;

1 limone;

1 cucchiaino di olio di oliva;

sale e pepe q.b.

Iniziamo preriscaldando il forno a 200 gradi (temperatura 6-7 per i forni che hanno i numeri indicati).

Preparazione della ricetta in 5 passi

laviamo le melanzane e tagliamole in due sulla lunghezza. Cospargiamole bene di olio di oliva e inforniamo per 40 minuti. A fine cottura, grattiamo per togliere la polpa con un cucchiaio;

facciamo cuocere il bulghur in una pentola d’acqua bollente salta per 10 minuti. Lasciamo riposare per 5 minuti, scoliamo e sgraniamo con la forchetta;

spremiamo il succo di limone e aggiungiamolo al bulghur con lo zaatar e mischiamo;

Tagliamo il peperone in lamelle, i pomodori invece in quarti e poi in piccoli dadi. In seguito aggiungiamo il coriandolo;

mischiamo tutti gli ingredienti al bulghur con la polpa delle melanzane che abbiamo tolto in precedenza. Farciamo con sale e pepe e poi inforniamo per 10 minuti.

Approfondimento

