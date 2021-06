Lunedì 28 giugno è venuto meno l’obbligo di portare la mascherina all’aperto. Accanto a chi non vedeva l’ora che ciò accadesse, vi è anche chi appare ancora un po’ scettico e probabilmente impaurito. Ecco perché nonostante il venir meno dell’obbligo, non tutti hanno deciso di metter via la mascherina chirurgica o l’FFP2.

Il principale lato positivo di questa tanto attesa novità è certamente la possibilità di respirare “normalmente” e di non patire il caldo afoso. Si sa, infatti, che con l’arrivo delle alte temperature, i DPI diventano a dir poco insopportabili. Ma non è tutto.

C’è anche un altro vantaggio del poter mettere in mostra finalmente il proprio viso nella sua totalità e riguarda soprattutto le donne. Di cosa parliamo? Della possibilità di sfoggiare il rossetto ovviamente. Vediamo, a questo proposito, quali sono i colori che domineranno l’estate 2021.

Giù le mascherine e via ai rossetti con i colori più in voga per questa estate

Le passerelle hanno mostrato due tonalità contrapposte, ma considerate un classico del make-up, sia per la loro sobrietà che per l’adattabilità ad ogni carnagione. Ci riferiamo al nude e al rosso opaco che questa estate sostituiscono i colori tendenti al fucsia tipici della calda stagione.

Versatili, eleganti e raffinate, è possibile alternare queste due tonalità durante tutta la giornata. Se di giorno, infatti, è preferibile utilizzare un rossetto meno appariscente, di sera, al contrario, possiamo osare un po’ di più.

La scelta del perfetto “rouge à levres”, d’altra parte, dipende anche dalla nostra dentatura. Denti ingialliti mal si conciliano con rossetti violacei o arancioni, perché li farebbero apparire ancora più gialli. Le due tonalità neutre di questa stagione, invece, sono ottime anche per un sorriso non perfettamente bianco. Giù le mascherine e via ai rossetti con i colori più in voga per questa estate a cui nessuna donna saprà resistere.