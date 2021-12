Quando siamo di corsa e abbiamo poco tempo, o quando abbiamo molti parenti a tavola e non sappiamo cosa preparare, la frittata ci salva sempre. È un’idea pratica e veloce, ideale da consumare come antipasto veloce o come piatto principale.

In questa ricetta scopriremo come preparare questa squisita frittata fatta con soli 4 ingredienti. Non useremo né uova né latte, per renderla leggera e digeribile anche per chi soffre di intolleranze o allergie. In più, ci vorranno solo 5 minuti per prepararla e otterremo una buonissima frittata che farà impazzire adulti e bambini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il bello di questa pietanza è che sarà ottima da consumare come sfizioso aperitivo o come piatto principale per un pranzo o una cena. I nostri ospiti se ne innamoreranno e noi faremo un ottimo figurone senza aver perso troppo tempo e soldi in cucina. Iniziamo subito.

Questa strepitosa frittata senza uova e senza latte pronta in 5 minuti è la più appetitosa dell’inverno

Le dosi che indicheremo sono perfette per preparare una frittata per 4 persone. Sfrutteremo la magica accoppiata di cipolle e patate, gustosissima e molto gradevole, soprattutto in inverno.

Ingredienti:

2 patate di grandezza media

1 cipolla rossa

200 gr di farina di ceci

300 ml di acqua

Procedimento:

Per preparare questa frittata ci vorranno poche e semplici mosse.

Iniziamo a lavare e sbucciare le patate, quindi tagliamole a fette molto sottili. Facciamo la stessa cosa anche con una cipolla rossa.

A questo punto mettiamo una padella sul fuoco, aggiungiamo un filo d’olio e la cipolla, quindi lasciamo soffriggere il tutto per pochi attimi. Versiamo, quindi, in padella anche le patate, condiamo con un pizzico di sale, mescoliamo gli ingredienti e lasciamo cuocere per un paio di minuti.

A parte, versiamo in una ciotola la farina di ceci, più saporita e pastosa della farina tradizionale, e l’acqua tiepida. Mischiamo il tutto, quindi aggiungiamo al composto le patate e le cipolle. Mescoliamo nuovamente il tutto.

Prendiamo una teglia tonda e ricopriamola con un foglio di carta forno. Versiamo nella teglia il nostro composto, livelliamolo con una spatola e inforniamo il tutto a 180° per circa 20 minuti.

Noi avremo perso solo 5 minuti del nostro tempo per preparare il composto e a tutto il resto penserà il forno. Non a caso questa strepitosa frittata senza uova e senza latte pronta in 5 minuti è la più appetitosa dell’inverno.

Approfondimento

La ricetta buonissima per preparare pasta e fagioli secondo la tradizione come la faceva la nonna.