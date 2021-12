Da qualche anno a questa parte il mondo della fotografia è cambiato con l’arrivo di macchine fotografiche digitali e di smartphone. Ormai la maggior parte delle nostre foto sono digitali.

Continuiamo però a stipare anche foto cartacee, soprattutto di famiglia, perché parte del nostro bagaglio di ricordi.

Molto spesso, queste foto sono vecchiotte e quindi portano su di sé il segno del tempo. O ancora, potrebbero essere dalla resa imperfetta a causa della mano dilettante che l’ha scattata. Pochi infatti sanno come ritoccare e conservare prive di riflessi le vecchie foto cartacee senza usare lo scanner.

Avere delle copie digitali delle foto

Avere una copia digitale delle vecchie foto potrebbe essere un’ottima idea. Infatti, in questo modo, non solo potremmo conservarle senza temere che la carta si rovini e sciupi, ma, in molti casi, potremmo anche sistemarne i difettucci.

Inoltre, tale formato sarebbe indispensabile qualora si vogliano caricare su qualche social, come Instagram, sul quale aumentarne la qualità con un magico tocco.

La soluzione più scontata sarebbe scannerizzarle sul pc, ma non tutti abbiamo uno scanner in casa.

Molto spesso le si fotografa con il telefono, ma la maggior parte delle volte il risultato non è ottimale. Spesso ne deriva una foto buia o, ancora peggio, con riflessi di luci e flash. In più, trovare la giusta inclinazione per riprendere solo la foto senza altri oggetti non è affatto facile.

In realtà, fortunatamente, esiste una soluzione perfetta e alla portata di tutti.

Pochi sanno come ritoccare e conservare prive di riflessi le vecchie foto cartacee senza usare lo scanner

Per ottenere delle copie digitali delle nostre foto ci servirà il nostro smartphone, ma dotato di una particolare app: FotoScan di Google. Quest’applicazione è disponibile sia per iOS che per Android. Segnaliamo, inoltre, a coloro che usano quest’ultimo sistema operativo di accertarsi di non avere queste 7 app infestate da un temibile virus.

Basterà installare FotoScan dai rispettivi store e l’avremo a nostra disposizione. Dovremo avviarla e inquadrare la foto cartacea. Poniamola su un supporto piano. Sarà facile scannerizzare solo la foto poiché all’interno della fotocamera appariranno dei cerchi da gestire muovendo il telefono così da segnarne gli angoli.

Inoltre, sarà poi possibile raddrizzarla o ruotarla. Possiamo inoltre inquadrare la foto sia orizzontalmente che verticalmente.

Per avere una resa massima dovremmo applicare il flash, ma con quest’app non corriamo il rischio di riflessi. Infatti, all’interno della stessa sarà possibile applicare l’impostazione automatica di “Rimozione riflessi”.

Una volta scannerizzata, potremo disporre a nostro piacimento della foto. Magari tramite l’ausilio di altri programmi del telefono anche correggere gli occhi rossi e altre piccole imperfezioni.

Se poi dovessimo non fidarci nel conservare le nostre foto su supporti digitali perché potrebbero rompersi, possiamo passare le foto direttamente sullo spazio virtuale di Google Foto. Lì saranno al sicuro.

Semplicissimo quindi creare delle copie digitali indistruttibili e perfette, nonché stiparle gelosamente. Conoscendo l’app giusta e con pochi tocchi finalmente ci riusciremo.

