Il Centro Agroalimentare di Roma (CAR) è una struttura importantissima per quanto riguarda il commercio di prodotti del settore ortofrutticolo e ittico. L’inaugurazione è avvenuta nel 2002 e la proprietà è di C.A.R. S.c.p.A. (Società consortile per azioni). Il Centro, situato a Guidonia, è in continua espansione, sia per quanto riguarda la zona fisica che l’assunzione di nuovi elementi. È necessario ricordare che il C.A.R. è, inoltre, tra i mercati più importanti in Italia.

Attraverso il nuovo progetto sarà il primo a livello nazionale e il terzo in Europa, dopo quello di Barcellona e di Parigi. Secondo il progetto presentato da Nicola Zingaretti e Daniele Leodori, e dai sindaci di Roma, Gualtieri, e di Guidonia, Barbet, la superficie dell’attuale mercato vedrà un considerevole ampliamento. Infatti, gli attuali 140 mila mq di superficie raggiungeranno i 200 mila mq a lavori ultimati. L’attuazione vedrà l’avvio nel 2022 e dovrà concludersi nel 2026, con un costo previsto che ammonta a 250 milioni di euro.

Ottime possibilità di assunzione presso il Centro Agroalimentare di Roma, 1.800 posti disponibili

Il Centro Agroalimentare di Roma sarà innovativo e avrà pure un minor impatto ambientale e uno sveltimento dei processi interni. Senza dubbio, ciò comporterà l’assunzione di nuova forza lavoro. Infatti è prevista in questo piano di ampliamento l’assunzione di ben 1.800 unità. I lavoratori si occuperanno dello scarico e carico della merce. L’hub si occupa anche del settore produzione, vendita e trasporto, a livello nazionale e internazionale. È possibile, quindi, che si avranno posti disponibili in questi altri ambiti.

“Vogliamo creare un hub strategico a livello nazionale e internazionale per il settore dell’agricoltura, della logistica, della filiera degli hotel, della ristorazione e dei bar” ha detto Fabio Massimo Pallottini, direttore del Centro Agroalimentare di Roma, alla presentazione del progetto.

Candidature

Per lavorare al Centro Agroalimentare di Roma nella produzione e commercializzazione di prodotti ittici e di frutta e verdura, al momento non ci sono chiamate particolari. Il Centro, però, offre la possibilità di inviare una candidatura spontanea attraverso il sito ufficiale. Quindi, se in possesso dei requisiti di base, in attesa delle previste migliaia di posti nell’ hub ampliato, può anche darsi che si venga lo stesso chiamati prima. Considerata la mole giornaliera di lavoro, potrebbero esserci nuove assunzioni durante l’anno.

Quindi, ottime possibilità di assunzione presso il Centro Agroalimentare di Roma, 1.800 posti disponibili appena l’hub sarà operativo, e altre opportunità per il resto dell’anno.