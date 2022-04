La voglia di mare non va mai in vacanza, ma quando è effettivamente il momento di approfittare delle proprie ferie, spesso le località balneari sono prese d’assalto. Questo non renderà solo difficile trovare uno spazio in spiaggia per piantare il proprio ombrellone. Infatti, tanta richiesta fa aumentare i prezzi, soprattutto per l’alloggio. Se però usciamo dai soliti percorsi potremo goderci spiagge bianche con pochi turisti e mare cristallino senza spendere un occhio della testa.

Una Regione spettacolare a poco prezzo

Quando si opta per una vacanza piuttosto lunga in una località balneare, sono in molti a scegliere di affittare piuttosto che andare in albergo. Ma dove trovare una casa bella, vicino alla spiaggia, ma economica? Per trovarla non dovremo fare altro che rivolgere lo sguardo un po’ più in là delle nostre coste. Infatti, su quelle greche potremo trovare un paradiso in terra accessibile a qualsiasi tasca. In particolare, parliamo della Costa di Apollo, che si estende per circa 70 km, da Pireo a Nord fino a capo Sounio a Sud. Potremmo raggiungere il primo in pochi minuti di metro partendo da Atene, la città meglio collegata all’Italia tramite aeroporto.

Essendo orientata ad Ovest, lungo tutta la costa sarà possibile ammirare dei tramonti mozzafiato. Questo in tutta la tranquillità e la comodità di spiagge all’apparenza selvagge, ma a pochi passi da aree commerciali e paesini marittimi. Un chiaro esempio sono Glyfada ed Edem. Lungo questa costa, baciata dal sole per ben 300 giorni l’anno, potremmo trovare delle case economiche da prendere in affitto o anche da comprare per le nostre vacanze.

Dove trovare una casa al mare da sogno senza spendere troppo su questa riviera con spiagge bianche e acqua cristallina

Nel centro della riviera troviamo Limanakia, che si discosta dalle altre spiagge di sabbia bianca, essendo rocciosa, ma il suo mare cristallino è indimenticabile. C’è poi il piccolo lago Vouliagmeni all’interno di una grotta calcarea, dove troveremo acqua calda tutto l’anno grazie a sorgenti di acqua termale. In realtà, la Costa di Apollo è tutto un susseguirsi di baie, spiagge e istmi, circondati da pinete e siti archeologici, come appunto il Tempio di Apollo.

Merita assolutamente una visita anche Agios Nikolaos, collegata alla terraferma attraverso una sottile striscia di sabbia. Qui sulle rocce sorge la candida ed omonima cappella. Intorno, gli appassionati di immersioni potranno ammirare relitti, auto e aerei affondati, nonché grotte e una ricca fauna marina.

