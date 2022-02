In Italia c’è un castello fiabesco come a Vienna e a picco sul mare per una gita fuori porta romantica e indimenticabile

La capitale austriaca è famosa per i suoi palazzi sfarzosi, dalle facciate eleganti e dagli interni sontuosi. Anche l’Italia però può vantarne in gran numero e rappresentano la destinazione perfetta per le nostre vacanze, brevi o lunghe che siano. C’è però un castello dall’aria fiabesca che si fa davvero notare per la sua elegante bellezza a picco sul mare.

Dove si trova il castello

A breve distanza da Trieste, nel paesino di Grignano, un candido castello bianco si staglia sul mare, circondato da boschi e giardini. Sembra venire fuori da una favola, eppure è assolutamente reale e a portata di viaggio. Si tratta del Castello di Miramare, punto saliente dell’omonimo parco.

Fu costruito dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo a partire dal 1856, ma il progetto era dell’austriaco Carl Junker. Invece gli interni sono ad opera di Franz e Julius Hofmann. Ecco perché la residenza richiama vagamente lo stile d’oltralpe. Questa infatti era una tendenza molto in voga fra i nobili del tempo. In realtà, però, il Castello di Miramare è una vera combinazione dello stile gotico, medievale e rinascimentale, con un risultato davvero piacevole.

Però, a rendere il castello ancora più speciale, è la sua posizione, affacciata direttamente sul Tirreno. A completare il quadro c’è il suo parco di ben 22 ettari, dove l’arte incontra la natura. Dopo tanto impegno, il promontorio roccioso viene trasformato creando boschi e radure, con sentieri, stagni e gazebo che ricordano i giardini inglesi. Però, c’è anche uno spazio dedicato ai giardini all’italiana, perfettamente geometrici e ricchi di specie assai affascinanti.

Lungo i percorsi si possono anche ammirare statue, serre, cappelle e romantici caseggiati.

Leggenda vuole che lo spirito di Massimiliano vaghi ancora fra sfarzosi baldacchini e piante esotiche, trovando piacere nei risultati dei suoi sforzi che non si è potuto godere in vita.

Ora che abbiamo scoperto che in Italia c’è un castello fiabesco, non ci resta che renderlo la destinazione di una gita fuori porta. Possiamo visitare le stanze del castello, aperto dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18:30. Il parco è assolutamente irrinunciabile, aperto dalle 8 con chiusura prevista fra le 16 e le 19 a seconda del mese dell’anno. Entrambi sono aperti tutti i giorni a parte alcune festività. Per maggiori informazioni possiamo affidarci al sito o contattare il call center. Attraverso questi canali abbiamo anche la possibilità di prenotare la visita guidata, ma se vogliamo semplicemente visitare la residenza con radioguida e non facciamo parte di un gruppo, non è necessaria la prenotazione.

Un valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di visitare il castello anche per chi ha una ridotta capacità motoria. Nelle antiche scuderie poi c’è il Museo Immersivo dell’Area Marina Protetta di Miramare. Qui, è disponibile anche una sedia a rotelle di cortesia.

