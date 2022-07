Mare spumeggiante, lo sciabordio della risacca, il sole che tramonta colorando le acque di infinite tonalità di rosa: ecco cos’è la vacanza al mare. In Italia abbiamo davvero posti splendidi che tutto il Mondo ci invidia. Ne è un esempio Porto Oreste e la straordinaria cala di Rovaglioso in Calabria. Sempre nella punta dello Stivale sorge questo borgo con un mare incontaminato, spesso sottovalutato dalle guide turistiche.

Questa spiaggia con profumo di agrumi, mare pulito e tramonti spettacolari è la risposta italiana alle Maldive

Ci stiamo riferendo alla Riviera del Cedro ed in particolare a Santa Maria del Cedro. Per prima cosa spieghiamo la denominazione. Intuitivamente si comprende come sia un tributo alla coltivazione attorno a cui gira tutta l’economia agricola locale: il cedro. Il prezioso agrume calabrese è il prodotto principe di questo territorio calabrese in riva al Lago. È stato persino istituito un Museo dedicato all’agrume. Ospitato nel locali di un opificio risalente al XV secolo, Palazzo marino, il Museo offre una full immersion nella storia del cedro e dei suoi sottoprodotti. In questo borgo di mare non si possono non assaggiare i biscotti, la marmellata o il liquore a base dell’agrume.

Il Mare e la spiaggia

Santa Maria del Cedro è un comune in provincia di Cosenza. Mentre il centro storico si trova nell’entroterra, Marina di Santa Maria è la parte direttamente affacciata sul mare. Dimentichiamoci le spiagge in cui si sta gomito a gomito con il vicino d’ombrellone. Questa spiaggia di sabbia pulita è una vasta distesa a perdita d’occhio. Si avverte uno straordinario senso di quiete mirando l’orizzonte libero con la sola Isola di Cirella dinnanzi. Libertà in abbondanza perché c’è molto spazio ma non certo perché si è isolati. La zona ha tutti i servizi turistici necessari come hotel, stabilimenti balneari, negozi e ristoranti.

Anche per chi non ha l’auto

Santa Maria del Cedro è facilmente raggiungibile tramite Italbus e Flixbus partendo dalle principali città italiane. Naturalmente anche i treni sono un altro mezzo utilizzabile per raggiungere la bella località calabrese. Il lungomare, in parte già ristrutturato, è oggetto di riqualificazione a segmenti. Passeggiare all’ora del tramonto è un altro modo per godere di questo mare splendido.

Parco archeologico Laos

Poco distante da Santa Maria del Cedro, non si può non visitare il Parco Archeologico del Laos, che è stato realizzato nel 1994. Il Parco copre ben 60 ettari di superficie ed ospita i resti dell’antica cittadina di Laos, dove si insediarono gli achei. Le abitazioni erano appartenenti ad un ceto sociale medio-alto come dimostra il complesso impianto idrico per il recupero delle acque piovane e il reticolo di strade presenti. Nelle immediate vicinanze di Santa Maria del Cedro troviamo le rinomate cittadine di Diamante e Scalea. Per lo splendido e sconfinato mare trasparente questa spiaggia con profumo di agrumi potrebbe veramente essere considerata la risposta italiana alle Maldive.

