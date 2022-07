Tra le ricette estive per cucinare le melanzane questa stupisce tutti per gusto, velocità e costi

Non è sempre facile scegliere come cucinare le melanzane. Questo perché sono un alimento molto versatile. Tra le opzioni di scelta ci sono diverse variabili da considerare. Si possono utilizzare sia per un primo, che per un secondo, così come per un contorno e un antipasto. E soprattutto, si può anche scegliere il tipo di cottura.

A molti, ad esempio, piaceranno fritte. Si sa, però, come questa tipologia di preparazione non sia esattamente consigliata dai nutrizionisti.

Soprattutto d’estate, inoltre, c’è volontà di stare leggeri. Ma anche probabilmente di passare poco tempo ai fornelli e, se possibile, farlo nelle ore più fresche. Questo è raggiungibile andando a scegliere piatti che si possano magari servire freddi, dopo averli preparati al mattino presto.

Meglio cucinare le melanzane sfruttando altre materie prime

Tra le ricette estive per cucinare le melanzane, risponde pienamente a questa esigenza l’ipotesi di fare una pasta fredda. Si fa interamente con materie prime e questo, tra le altre cose, consente anche di risparmiare. Fare infatti acquisti, senza affidarsi a prodotti già pronti, è una di quelle soluzioni che consente fare la spesa risparmiando.

Bisogna dotarsi di:

a) melanzane;

b) pasta corta (ad esempio penne rigate);

c) pomodorini;

d) olio d’oliva;

e) sale;

f) basilico fresco;

g) ricotta salata di tipo duro (o varie alternative).

Il primo passaggio è, ovviamente, quello di lavare le melanzane. Necessario farle a fattine, poi, su una piastra calda vanno grigliate e infine tagliate a strisce.

Prendendo una teglia o un contenitore analogo andranno unite ai pomodorini tagliati a cubetti. Il composto va condito con olio EVO, sale ed eventuali spezie, che siano particolarmente gradite. Sarebbe bene, inoltre, aggiungere del basilico. Tutti ingredienti che danno un sapore estivo e fresco al piatto. Questo composto andrà fatto riposare per un’oretta, in frigo.

Tra le ricette estive per cucinare le melanzane questa stupisce tutti per gusto, velocità e costi

Scolare la pasta al dente e metterla sotto acqua fredda, in maniera tale da evitare che scuocia. Nel frattempo il mix di melanzane e pomodorini sarà pronto per essere aggiunto alla pasta. Il passaggio più semplice è evidentemente mischiare le 2 componenti, ma non è l’unico.

Manca qualcosa che dia una maggiore spinta al gusto del piatto. Le soluzioni consigliate sono 4.

Quella più tradizionale è l’aggiunta di ricotta salata dura, da grattugiare direttamente sulla pasta già fredda. Si possono, però, anche adottare dei diversivi.

Ad esempio, chi preferisse un sapore meno saporito, potrebbe scegliere del grana. Chi non amasse i formaggi stagionati, potrebbe aggiungere della scamorza. O addirittura si potrebbe scegliere della ricotta fresca.

Con un po’ di fantasia, insomma, ci sarebbero diversi modi per personalizzare questa velocissima soluzione per cucinare le melanzane.

