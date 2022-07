Ci sono panorami che ci conquistano al primo sguardo. Se poi siamo al cinema e notiamo scogli a strapiombo con mare trasparente, quelle scene cinematografiche entrano nei nostri cuori. Mentre guardiamo i fotogrammi, ci chiediamo: “chissà dove si troverà una spiaggia così bella?”. In Italia siamo ricchi di possibili location grazie a località che tutti ci invidiano come Porto Oreste a Palmi. In questo articolo scopriremo, però, dove si trovano alcune fra le spiagge rese celebri da grandi film.

Le spiagge dove hanno girato grandi film da Il postino a Immaturi fino alla Sirenetta

Il capolavoro di Massimo Troisi, Il Postino è stato girato in ben tre location marittime:

Procida, in provincia di Napoli;

Pantelleria;

l’Isola di Salina dell’arcipelago delle Isole Eolie.

Le scene più numerose sono quelle della spiaggia Pollara di Salina. Qui il postino Mario e il poeta Pablo Neruda, esiliato dal governo cileno compiono le lunghe passeggiate in riva al mare. La striscia di spiaggia sembra venga spinta dalle rocce alle sue spalle verso il mare limpido. Trovandosi a passeggiare lungo questa spiaggia rinominata “a spiaggia del Postino” è impossibile non ricordare il parlar di poesia dello straordinario film. Sembra quasi di vedere ancora pedalare l’indimenticato artista partenopeo che raccontò l’esilio italiano di Neruda.

La spiaggia del film Immaturi

Un’altra spiaggia da sogno è sicuramente quella protagonista del film di Paolo Genovese Immaturi-Il Viaggio. Questa pellicola del 2012 è il sequel di Immaturi dove un gruppo di amici si trova a dover sostenere nuovamente gli esami della maturità. Superato la fatidica prova, gli amici partono per il viaggio che hanno sempre sognato. L’Isola di Paros è lo scenario mozzafiato che ha fatto da sfondo alle vicissitudini dei neodiplomati. Paros, con le abitazioni bianche accecanti, i tetti e le persiane blu, accolgono i turisti proprio come il gruppo di amici di Immaturi. Il capoluogo è Parikia ed è un concentrato di vita, shopping, panorami e passeggiate. Naoussa è invece la capitale della movida di Paros.

La Sirenetta

In arrivo nelle sale probabilmente nel 2023, il remake del tanto amato film Disney è stato in parte girato in Italia. Ariel, si sa, dovrebbe essere danese ma questa volta quali location del film in carne ed ossa sono state scelte le spiagge della Sardegna. Le riprese si sono concluse ma è ancora tutto top secrets. Molte delle scene però sarebbero state girate ad Aglientu sulla bianchissima spiaggia di Rena Majore. Altre location scelte sono Cala Maresca nel Golfo degli Aranci, a Santa Teresa di Gallura e a Castelsardo. Non ci resta che aspettare l’uscita della pellicola per ritrovare le magnifiche spiagge del Nord della Sardegna.

Sono queste le spiagge dove hanno girato grandi film italiani e stranieri e la cui bellezza è stata celebrata anche dal Grande Cinema.

