Finalmente ci siamo. Stiamo entrando nella settimana del weekend di Natale e gli animi iniziano a scaldarsi. La grande festa è ormai imminente e non vediamo l’ora che arrivi per ritrovarci in compagnia di chi ci vuole bene.

Anche in questi ultimi giorni, però, si consiglia di tenere d’occhio l’oroscopo per capire se potremo approcciarci al Natale nel migliore dei modi.

Nella settimana che va dal 20 al 26 dicembre, infatti, alcuni di noi avranno la buona sorte dalla loro. Di conseguenza, potranno iniziare le feste con un’iniezione di energia e fiducia non indifferenti. Vediamo, infatti, perché questa settimana vale oro per 4 segni zodiacali fortunati travolti dall’amore e baciati dalle stelle.

Quando la dea bendata ci sorride

Le previsioni dell’oroscopo sono molto variabili e predicono momenti di gioia e felicità più o meno lunghi per ognuno di noi. Il 2022 porterà un fiume di soldi, benessere e fortuna per alcuni segni che vi ripongono grandi speranze.

Al contrario, per altri l’anno nuovo potrebbe rivelarsi disastroso secondo l’oroscopo. Ma se non abbiamo la pazienza di aspettare fino a quella data, potremmo scoprire se si potrà gioire già in questi giorni.

Il primo segno zodiacale a trarre vantaggio da questa settimana è quello del Toro. In campo professionale attraverseremo una fase positiva della carriera. A partire dalla prossima primavera, poi, arriveranno importanti cambiamenti in merito. Buone notizie anche in ambito sentimentale. Chi ha subito delusioni amorose di recente riuscirà finalmente a guardare avanti e superare le difficoltà avute.

Anche il segno dell’Acquario potrà passare i prossimi giorni in allegria. In questa fase metteremo da parte per un istante i guadagni per concentrarci su qualche attività stimolante e gradevole. Stesso discorso per le questioni amorose, dove tenteremo di immergerci in qualche avventura leggera e poco impegnativa.

Niente intoppi neppure per i Vergine. Occasioni in vista per chi è ancora single: ci attendono storie romantiche tutte da vivere. A lavoro dovremmo affrettarci a concludere gli accordi lasciati in sospeso, per goderci in santa pace la sosta natalizia.

Infine, buone notizie per gli appartenenti al segno del Leone. I giovani che devono immergersi nel mondo del lavoro vedranno aprirsi opportunità stimolanti. Chi pensava di aver messo una pietra sopra alle relazioni sentimentali volterà pagina e tenterà di ricominciare.