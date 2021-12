A riempire di sapori e colori le nostre tavole nei prossimi giorni non ci saranno solo primi e secondi. Impossibile stare qua a elencare anche solo alcuni dei piatti tipici più famosi e gustosi d’Italia. Visto che li conosciamo anche un po’ tutti e fanno parte della nostra meravigliosa tradizione. A colorare le nostre tavole non dimentichiamo che ci sono anche i contorni. Da quelli crudi a quelli cotti, sono importanti anche perché possono alleggerire il peso calorico di carboidrati e proteine. Senza contare che con le verdure di Natale avanzate, prepariamo spesso dei piatti buonissimi e salutari a Santo Stefano. Non il solito contorno delle feste ma un piatto che sta spopolando nel Mondo e che in Italia è ancora poco conosciuto. Vediamo assieme ai nostri Esperti questa ricetta diversa dal solito.

Cavoletti di Bruxelles arcobaleno

Oltre a essere particolarmente gustoso e salutare, il contorno che andremo a vedere è anche coloratissimo. Così vivace da mettere allegria a tutta la tavola. Serviranno questi ingredienti per 5 persone:

600 grammi di cavoletti di Bruxelles;

2 mele;

40 grammi di mandorle o nocciole;

100 grammi di speck la pronto in cubetti o a listarelle;

aglio;

olio evo;

succo di limone;

30 grammi di burro;

sale e pepe

aceto balsamico.

Non il solito contorno delle feste ma un piatto che sta spopolando nel Mondo e che in Italia è ancora poco conosciuto

Vediamo adesso le fasi di preparazione di questa ricetta:

se utilizziamo i cavoletti di Bruxelles surgelati già pronti e precotti, passeremo alla fase successiva. Altrimenti puliamoli, eliminando le parti esterne e dividendoli a metà. Cuociamoli quindi in maniera tradizionale nell’acqua bollente col sale per qualche minuto. Quindi, scoliamoli, lasciandoli per qualche attimo in acqua fredda e asciughiamoli per bene;

prendiamo una padella e facciamo il soffritto dei cavoletti con del burro e l’aglio;

nel frattempo, prendiamo le mele, laviamole e tagliamole a pezzetti piccoli, ma senza privarle della buccia. Bagniamole con del succo di limone;

scottiamo lo speck in una padella con un goccio d’olio e nel frattempo sminuzziamo la frutta secca, unendola a un cucchiaio di aceto balsamico e a un paio di cucchiai di olio evo;

prendiamo un’insalatiera ovale o una pirofila rettangolare e inseriamo, alternandoli, tutti i nostri ingredienti, regolando di sale e pepe e formando un piatto multicolorato e saporitissimo.

