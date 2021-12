Il 2021 è quasi arrivato alla fine. Un anno che per molti ha portato gioie e sorprese inaspettate e per altri delusioni e brutte notizie. La speranza per questi ultimi è che il 2022 sia l’anno della tanto attesa svolta. Alcuni, però, dovranno aspettare ancora. Mettiamoci l’animo in pace perché per questi 5 segni zodiacali il 2022 potrebbe rivelarsi disastroso secondo l’oroscopo. Non abbiamo la certezza assoluta, ma le stelle ci suggeriscono che dovranno faticare più degli altri per togliersi delle soddisfazioni. È il momento di capire quali sono e come iniziare a preparare le contromisure per affrontare i prossimi mesi.

Il 2022 inizierà con il piede sbagliato per i nati sotto il segno del Capricorno. E molto probabilmente proseguirà sulla stessa falsariga. I Capricorno avranno problemi sul lavoro e dovranno far fronte ad alcune spese impreviste. Non andranno bene le cose neanche in ambito sentimentale. Ci vorrà grande pazienza per far andare bene i rapporti e la separazione tra le coppie poco consolidate è dietro l’angolo.

Non ci sono buone notizie neanche per i Pesci, che potrebbero proseguire nel loro periodo nero iniziato nella seconda metà del 2021. Il 2022 presenterà, infatti, il conto delle scelte sbagliate, le cui conseguenze sono ancora imprevedibili. Il consiglio è quello di iniziare a usare la razionalità per salvare almeno l’estate e il prossimo inverno.

Sarà, invece, un anno in trincea per i Cancro. A partire da gennaio il numero di nemici potrebbe aumentare, sia sul lavoro che sul fronte delle amicizie. La vera brutta sorpresa, però, sarà un tradimento da parte di una persona insospettabile. È il momento di iniziare ad alzare le difese e prepararsi a lottare.

Grandi difficoltà in arrivo per Acquario e Vergine

Rapporti poco soddisfacenti, noia e qualche delusione anche sul lavoro. Probabilmente è ciò che attende i nati sotto il segno dell’Acquario. Il 2022 sarà un anno complicato soprattutto a livello interiore, caratterizzato da un’apatia difficile da superare. Non proprio il massimo per iniziare un nuovo rapporto sentimentale. Sul fronte dei sogni e degli impegni servirà molta pazienza, ma qualcosa potrebbe sbloccarsi nella seconda metà dell’anno.

Per i Vergine è in arrivo un periodo molto particolare. L’anno inizierà bene a livello di affetti, ma è in arrivo una forte delusione. Una delusione che porterà i Vergine a fidarsi sempre meno del prossimo. Da agosto in poi meglio evitare i rapporti stabili e iniziare a lavorare sull’autostima persa.

