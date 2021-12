Quando il Natale si avvicina iniziamo a pensare alle decorazioni, alle spese per i regali e alla dieta che manderemo a rotoli nei prossimi giorni. Ma le feste più attese dell’anno non sono solo questo. Infatti, sono anche l’occasione perfetta per ritrovare parenti cari che non vedevamo da una vita.

E cosa c’è di meglio che festeggiare tutti insieme cimentandosi in una bella tombolata? È il gioco simbolo del Natale che non può mancare tra le attività da svolgere in famiglia. Bastano poche regole per imparare e possono giocarci nonni e nipotini.

Se anche a noi piace fare questo gioco ma troviamo che dopo qualche partita diventi ripetitivo, forse è perché non sappiamo come movimentarlo. Eppure, serve solo un pizzico di fantasia e le dritte che daremo in questo articolo per goderci una tombolata da ricordare.

Altro che la solita tombolata di Natale, bastano queste geniali idee per trasformarla nel gioco più divertente delle feste

Per dare un po’ di brio a questo gioco dovremo innanzitutto partire dalla base. Tutti più o meno avremo in casa nostra la classica tombola con le cartelle e i numeri da estrarre. Dobbiamo sapere, però, che esistono in commercio altri modelli originali e altrettanto semplici da utilizzare.

Per esempio, vi sono delle varianti curate nei minimi dettagli con le caselle a finestrella che rendono la chiusura estremamente facile. Oppure, esistono addirittura modelli super tecnologici con pallottolieri elettronici per l’estrazione.

Ora che abbiamo scelto la nostra base di gioco, potremo iniziare a divertirci. In questo caso è importante scegliere un croupier estroverso che sappia intrattenere. Con un po’ di immaginazione, potrebbe elaborare dei simpatici indovinelli per permettere di indovinare il numero estratto ai partecipanti. Scegliamo, ad esempio, date di eventi comuni a tutti.

Pacchetti regalo al posto dei soldi

Quando si gioca a tombola in famiglia difficilmente si puntano dei soldi. Ciò che conta è ricreare la giusta atmosfera per vivere un gradevole pomeriggio in compagnia. Per questo, potremmo pensare di sostituire il denaro con dei graziosi pacchettini regalo. Sarà un’idea originale e alternativa che creerà un effetto sorpresa davvero gradevole.

Vivande sempre a disposizione

Potrebbe sembrare scontato, ma farebbe piacere avere sempre qualcosa da bere o sgranocchiare sottomano. Per questo prima della partita potremmo preparare qualche leccornia o stuzzichino da gustare nel mentre. Non scordiamoci di accompagnarlo a un buon bicchiere di vino o aperitivo analcolico. Dunque, altro che la solita tombolata di Natale, bastano queste geniali idee per trasformarla nel gioco più divertente delle feste.

