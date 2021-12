Manca poco a Capodanno e alcuni di noi hanno iniziato a porsi molte domande sull’anno che verrà. Cosa ci aspetterà nel 2022? Sarà un anno positivo per noi o andremo incontro a tante difficoltà? A questo potrebbe rispondere, come sempre, il caro vecchio oroscopo.

Solo gli astri possono predire ciò che ci potrebbe aspettare e se potremo gioire o dovremo farci il segno della croce. Ebbene, qualcuno di noi non avrebbe di che preoccuparsi, perché le cose sembrerebbero andare verso la giusta direzione. Infatti, sono in arrivo un fiume di soldi, benessere e fortuna per 3 segni zodiacali che passeranno un 2022 magico. Scopriamo di quali si tratta e se anche noi saremo baciati dalla sorte.

Il Leone andrà a mille

Un sorriso gigante si dipingerà sul volto degli appartenenti al segno del Leone. Il nuovo anno sembrerebbe avere in serbo fantastiche sorprese e novità e le delusioni saranno presto un lontano ricordo.

La fortuna ci affiancherà spesso e porterà cambiamenti positivi in tutti i campi. Prepariamoci a vivere fortissime passioni in ambito sentimentale: non dobbiamo aver paura, ma godiamoci appieno le nuove relazioni. Bene anche il lavoro, dove saremo ideatori di progetti innovativi che daranno un importante svolta alla nostra carriera.

Bilancia al settimo cielo

Ottime notizie in vista anche per i Bilancia. Nonostante Saturno si ostini a metterci i bastoni tra le ruote, potremo godere di altri influssi positivi. Su tutti quello di Mercurio e Urano, che ci condurranno su una strada ricca di soddisfazioni. In amore si presenterà finalmente l’occasione che aspettavamo da una vita, mentre lato lavoro faremo grandi affari.

Il terzo e ultimo segno che potrà godere di un 2022 sul pezzo è quello dei Pesci. Si attendono grandi novità sia in ambito privato che lavorativo. Saturno è dalla nostra parte e migliorerà la situazione famigliare e gli affari. Ottobre sarà un mese particolarmente fortunato e dovremo essere abili a sfruttare tutte le possibilità che ci offrirà.

Non a tutti andrà bene

Per ogni segno fortunato ce n’è uno che storce il naso. Il 2022, infatti, non sarà benevolo con chiunque. In particolare, i Sagittario dovranno sciogliere tanti dubbi e grane e subiranno cambiamenti non sempre graditi.

Anche lo Scorpione dovrà affrontare qualche periodo teso e di particolare fiacchezza, soprattutto in primavera ed estate. Tutto questo a causa di Marte, che proverà a ostacolarci a suo modo.

I Venere non saranno più fortunati e dovranno tenere gli occhi ben aperti. Aggrappiamoci ai momenti di gioia che ci capiteranno e alle persone che ci vogliono realmente bene.