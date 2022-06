Quando la sera non abbiamo programmi e alternative al divano, accendiamo la TV e ci godiamo un buon film o una serie. Per fortuna, col passare degli anni, a fianco del classico palinsesto ha fatto capolino lo streaming. La possibilità di vedere i propri programmi senza sottostare a nessun orario prestabilito è una grandissima comodità.

Netflix è una delle piattaforme più conosciute e affermate a livello mondiale. Ogni mese escono in bacheca novità interessantissime, come film strappalacrime per tutta la famiglia. Ma, se non abbiamo voglia di attendere ogni volta la nuova stagione della nostra serie preferita, potremmo sceglierne una già conclusa.

Nel 2017 ha fatto il suo esordio una serie drammatica ricca di emozioni e forte suspense. È un piccolo capolavoro che ci terrà incollati alla poltrona per sole 4 stagioni. Scopriamo meglio di quale si tratta e di cosa parla.

Ozark ricorda una serie amatissima

Ozark potrebbe regalarci serate di puro intrattenimento davanti allo schermo. Questa serie Netflix appena conclusa nasce da un’idea di Bill Dubuque e Mark Williams. Nel cast appaiono nomi di tutto rispetto, tra i quali quello della star americana Jason Bateman. La particolarità di Ozark è la somiglianza con un’altra serie famosissima e pluripremiata: Breaking Bad.

Non a caso, entrambi i protagonisti (Marty Byrde e Walter White) sono padri di famiglia che si lasciano trascinare nel business della droga. Tra i temi comuni troviamo la criminalità e il riciclaggio di denaro, sfruttando le rispettive società di comodo.

Inoltre, sia Marty che Walter hanno un collaboratore fidato su cui puntare e sfruttano le loro abilità professionali per far fruttare gli affari. Insomma, le affinità tra le due serie sono diverse e se ci piace il genere non resteremo delusi.

Questa serie Netflix appena conclusa ha solo 4 stagioni e ha già conquistato il Mondo per suspense e adrenalina

La trama di Ozark è tanto semplice quanto coinvolgente. Al centro vi è la storia di una famiglia apparentemente normale. I Byrde si reggono economicamente sulle spalle di Marty, padre e consulente finanziario a Chicago.

Tutto sembra procedere tranquillamente, finché i membri del nucleo familiare si ritrovano costretti a trasferirsi a Ozark, una località nel Missouri. La causa è la doppia vita di Marty, di cui la moglie sembra essere a conoscenza.

Questo, infatti, è complice di un grande cartello della droga messicano, per il quale ricicla denaro. Dal momento del trasferimento i problemi per i Byrde saranno solo all’inizio. La gente del posto si rivelerà più scaltra e pericolosa del previsto e renderà il lavoro di Marty particolarmente complicato. Non ci resta che seguire la serie per scoprire il destino di Marty Byrde e della sua famiglia.

