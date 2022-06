Il trucco ci aiuta davvero a sembrare più giovani e belle. Possiamo utilizzarlo sia per avere uno sguardo più intenso, sia per addolcire i nostri lineamenti. Abbiamo davvero molta scelta oggigiorno per quanto riguarda i prodotti di bellezza. Non solo, ma ci sono anche tecniche che possono aiutarci a migliorare i nostri lineamenti.

Una di queste è il contouring, una tecnica che aiuta a scolpire il viso. Grazie a pochi e semplici passaggi, riusciremo a mettere in risalto i nostri zigomi e il nostro profilo. Utilizzando pochi prodotti, il contouring sfrutta l’effetto chiaro/scuro per dare tridimensionalità al viso. Avremo un viso giovane e magro grazie a questa tecnica di trucco amata anche da attori e attrici.

Tutti i prodotti necessari

Per prima cosa dobbiamo comprare i giusti prodotti. Innanzitutto ci serviranno due fondotinta, uno più scuro e uno più chiaro rispetto alla nostra carnagione. Possiamo comprare quelli liquidi o in crema per un effetto naturale. Questo tipo di prodotti, infatti, vengono facilmente assorbiti dalla pelle.

In alternativa, possiamo comprare delle palette specifiche per il contouring, facilmente reperibili online. Un’altra scelta potrebbe essere quella dei fondotinta in stick, facilissimi da utilizzare per segnare le zone che vogliamo accentuare. Evitiamo la terra abbronzante, perché il colore potrebbe risultare troppo intenso.

Ci servirà poi un illuminante. Evitiamo quelli perlati, perché tendono a mettere in risalto i pori dilatati e le imperfezioni. Infine, prendiamo alcuni pennelli a punta piccola, poiché più precisi.

Avremo un viso giovane e magro in pochi minuti anche a 50 e 60 anni con questa tecnica di trucco

Passiamo all’azione preparando la pelle. Puliamo con cura il viso e applichiamo una crema idratante per mantenere la pelle morbida. Attendiamo che venga assorbita e mettiamo il fondotinta che utilizziamo tutti giorni. Ora applichiamo il fondotinta più chiaro al centro della fronte, sul ponte del naso, nell’area tra labbra e naso e, infine, al centro del mento. Questi saranno i nostri punti luce.

Adesso passiamo alle zone che dobbiamo evidenziare. Applichiamo, quindi, il fondotinta più scuro sulla parte superiore della fronte, giusto sotto la linea dei capelli. Poi, procediamo sulle tempie, sui lati del naso e sugli incavi delle guance. Infine, applichiamo il prodotto partendo dall’attaccatura delle orecchie alla punta del mento, ovvero seguendo la linea della mandibola. Procediamo, con piccoli movimenti circolari a sfumare le linee create fino ad ottenere un effetto naturale.

Come ultimo passaggio, applichiamo dell’illuminante sugli zigomi per dare un tocco di luce in più. Ed ecco che il nostro viso sembrerà più magro e scolpito. Con questi passaggi abbiamo messo in risalto i nostri lati migliori, il tutto con pochi ed economici prodotti.

Lettura consigliata

Capelli morbidi e lucenti con 3 maschere fai da te veloci ed economiche fatte con ingredienti che abbiamo in casa per ottenere risultati migliori del parrucchiere e dello shampoo