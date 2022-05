Un buon film è il compromesso perfetto per passare la serata quando non si hanno idee. Ma anche se si vuole stare in compagnia della propria famiglia per qualche istante. Mentre prima si accendeva la tv e ci si godeva il palinsesto programmato, ora tutto è cambiato.

Lo streaming ha reso possibile la visione di programmi in qualsivoglia momento della giornata e secondo i nostri tempi. Basta prendersi una pausa, accendere il pc o la tv e godersi da soli o in compagnia il film che ci ispira.

Netflix è una delle piattaforme più conosciute e ricche di documentari, serie tv e tanto altro. Il suo vastissimo catalogo è ora ancora più ricco con l’ingresso di un capolavoro davanti al quale non potremo restare indifferenti.

Un’amicizia impensabile

Netflix ha da poco messo a disposizione dei propri utenti un film dal grande valore umano e sentimentale. “Mia e il leone bianco” ha in realtà fatto il suo esordio nel 2018, ma la celebre società di distribuzione americana ha deciso di riproporlo.

È il film perfetto per tutta la famiglia, perché in grado di risvegliare i sentimenti più nascosti e farci emozionare. Tutta la trama è un susseguirsi di momenti di tenerezza e drammaticità, che alimenteranno in noi pensieri forse anche contrastanti. Al centro, l’indimenticabile rapporto di amicizia tra una bambina di 11 anni e il cucciolo di un leone bianco.

Appena uscito su Netflix questo film è un capolavoro strappalacrime da non perdere e ha già emozionato il Mondo intero

La storia parla dunque di Mia, una bambina inglese che si trasferisce con la famiglia in Sudafrica per motivi di lavoro del padre. Mia ha un carattere difficile e ribelle, che viene stravolto dalla nascita nell’allevamento di un rarissimo esemplare di leone bianco.

L’indifferenza iniziale si trasforma ben presto in un’amicizia irrefrenabile tra la giovane e il cucciolo. Man mano che cresce, però, l’animale causerà sempre maggior preoccupazione in famiglia, vista la sua natura di predatore. A causa di uno spiacevole episodio, ben presto il padre deciderà di vendere il leone. Ma un gesto d’amore di Mia potrebbe cambiare le cose.

Appena uscito su Netflix questo film travolgente farà felici sia i più piccoli che chi ama l’Africa e gli animali. Dalla critica sembra aver già ricevuto recensioni positive, per cui non ci resta che sederci davanti allo schermo e gustarci la visione.

