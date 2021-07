Netflix ha fatto il suo ingresso nella scena mondiale ormai da anni, ma ancora oggi riesce a stupirci. Il colosso americano dello streaming, infatti, lancia spesso nuove produzioni intriganti e che lasciano il segno. Serie tv imperdibili come Breaking Bad, La Casa di Carta e Stranger Things sono entrate nel cuore di milioni di fan e hanno vinto diversi premi.

Anche quest’anno l’azienda californiana ha deciso di sorprendere il proprio pubblico con delle uscite ad effetto, che terranno compagnia nelle calde serate estive. Sulle tante ne spicca una in particolare, che era attesissima sia dagli utenti che dalla critica.

Ecco la serie tv Netflix imperdibile dell’estate 2021, un concentrato puro di dramma e sentimento

Dal 1° luglio sulla piattaforma americana ci si può gustare in streaming Young Royals. Ecco la serie tv Netflix imperdibile dell’estate 2021, un concentrato puro di dramma e sentimento. Attualmente disponibile in un’unica serie da 6 episodi, si può considerare il giusto mix tra due produzioni che hanno entusiasmato, Élite e The Crown.

Al centro delle vicende troviamo la figura del principe Wilhelm, interpretato da Edvin Ryding. Il giovanissimo erede al trono di Svezia vive un periodo molto movimentato della sua vita. Si troverà infatti di fronte a delle scelte complicate. Da una parte dovrà decidere se seguire il codice di condotta imposto dalla sua casata, dall’altra se restare sé stesso, ragazzo qual è. Il punto di svolta è l’arrivo al college Hillerska, in cui vi giunge a seguito dell’ennesimo scandalo. Qui dovrà finalmente scegliere chi vorrà essere realmente e sciogliere l’eterno dilemma tra amore e dovere.

Young Royals è una serie da non lasciarsi scappare assolutamente. È perfetta sia per un target giovane che per un’utenza più matura. I ragazzi potranno infatti riconoscersi facilmente in Wilhelm e nella sua lotta per la libertà in contrasto con le istituzioni. Mentre il pubblico più esperto apprezzerà certamente gli elementi drammatici che si intrecciano con la storia d’amore del protagonista.