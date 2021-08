Il corpo umano è una macchina meravigliosa dove cellule, nervi e organi lavorano uno in funzione dell’altro. Ma affinché questa macchina funzioni correttamente dobbiamo averne cura.

Non sempre i sacrifici richiesti sono particolarmente dispendiosi o impegnativi. Lo dimostra, per esempio, un recente studio del Karolinska Institutet pubblicato sull’American Journal od Physiology-Endocrinology and Metabolism.

I ricercatori dell’Istituto, infatti, hanno dimostrato come il semplice alzarsi dalla sedia ogni 30 minuti aiuti il metabolismo e lo stato di salute in generale. In particolare, questa salutare abitudine di 3 minuti migliora la glicemia e le fluttuazioni di zucchero nel sangue.

Il campione di ricerca

Per un periodo di tre settimane, i ricercatori del Karolinska Institutet hanno seguito da vicino 16 adulti obesi (10 donne e 6 uomini, dai 44 ai 53 anni di età). Questi pazienti conducevano uno stile di vita molto sedentario, a volte perché svolgevano un lavoro che li costringeva a stare seduti a lungo.

Durante questo esperimento, per 10 ore al giorno (dalle 8.00 alle 18.00), un fitness tracker ricordava loro di abbandonare la sedia ogni mezz’ora per mettersi in movimento per soli tre minuti. Ricordiamo che fitness tracker è una sorta di braccialetto-orologio che indossano gli sportivi nel corso dei loro allenamenti.

Durante questi 180 secondi, i pazienti svolgevano attività a bassa o moderata intensità come camminare, salire le scale, etc.

I risultati dello studio svedese

Il team di ricerca ha confrontato i risultati di questi pazienti attivi con quelli di un altro campione che non effettuava nessuna pausa.

Si è visto che chi aveva rispettato i 3 minuti di sosta, vedeva abbassati i propri livelli di zucchero nel sangue e di colesterolo cattivo (Ldl). Inoltre era migliorata la fluttuazione di zucchero nel sangue, nel senso che si formavano meno sbalzi nei valori.

Tuttavia, affermano i ricercatori, la tolleranza al glucosio complessiva non ha mostrato segni di miglioramento. Questo perché, continuano, probabilmente le pause da tre minuti non erano sufficienti per lo scopo.

Come insegna il buon senso, prevenire è meglio che curare. Per chi trascorre molte ore seduto, per lavoro o altri motivi, sarebbe allora perfetto crearsi molte piccole occasioni quotidiane per interrompere la sedentarietà.

Alcuni esempi:

andare a piedi al negozio vicino casa per comprare il pane e/o altro;

parcheggiare l’auto un po’ più distante dal luogo di destinazione;

fare le scale a piedi per buttare la spazzatura;

piccole pulizie domestiche;

concedersi una passeggiata dopo uno spuntino;

etc.

