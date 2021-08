La discesa di questo titolo azionario va avanti ormai da anni e lo ha portato ad avere una performance sempre inferiore a quella del settore di riferimento.Tuttavia, dopo tanto scendere e dopo i nuovi minimi storici le azioni Ambromobiliare potrebbero essere pronte per partire al rialzo.

Come si vede dai grafici settimanali e mensili, infatti, le quotazioni sono vicine a supporti importantissimi. In particolare sul time frame settimanale le quotazioni di Ambromobiliare sono molto vicine al III obiettivo di prezzo in area 1,79 euro avendo segnato il minimo storico a 1,84 euro. Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché si possa ripartire al rialzo.Un’altra possibilità, però, è quella che le quotazioni si muovano all’interno dell’intervallo 1,79 euro – 2,04 euro. In realtà sono già molte settimane che le quotazioni si stanno muovendo all’interno di questo trading range. Per cui un forte segnale di ripresa si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,04 euro.

Intanto registriamo il segnale di acquisto del BottomHunter e il fatto che lo Swing Indicator stia passando da un posizione fortemente ribassista a una neutrale.

Anche sul mensile le quotazioni sono a stretto contatto con l’importante supporto fornito dal II obiettivo di prezzo in area 1,74 euro. Anche dal lungo periodo, quindi, potrebbe arrivare la spinta giusta per far ripartire al rialzo le azioni Ambromobiliare. Ovviamente una chiusura mensile inferiore a 1,74 euro potrebbe provocare effetti molto pesanti sul titolo.

Riassumendo quanto viene fuori dall’analisi grafica. Fino a quando area 1,79 euro resisterà alle spinte ribassiste ci sono tutti i presupposti per una partenza al rialzo che si concretizzerebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,04 euro.

Avvertenza importante

Prima di concludere un importantissima avvertenza. Il titolo ha una bassa capitalizzazione che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi giornalieri, calcolati sugli ultimi tre mesi, hanno un controvalore che risulta essere inferiore ai 10.000 euro settimanalmente. Ciò vuol dire che il titolo può essere manovrato con piccole somme rendendolo pericoloso. Inoltre ci sono delle giornate che non ha visto alcuno scambio. C’è anche il rischio, quindi, di rimanere incastrati e di non poter uscire dalle posizioni in corso.

Ambromobiliare (MIL:AMB) ha chiuso la seduta del 20 agosto a quota 1,90 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

