Alimentazione, integratori e prestazioni sportive sono da anni al centro dei dibattiti. Migliorano, peggiorano o non hanno alcuna influenza sulle prestazioni degli atleti? E infine, quali cibi e/o integratori preferire sul mercato tra quelli presenti per potenziare la performance atletica?

Vediamo di fare chiarezza in merito parlando di quali sono gli integratori alimentari che possono migliorare preparazione e prestazione atletica.

Alimenti e performance sportive

Data la delicatezza dell’argomento e l’esistenza di più punti di vista non sempre concordi, prenderemo a riferimento le Linee guida del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

In merito all’esistenza di alimenti capaci di migliorare la preparazione e/o prestazione atletica, la risposta è deludente. Ad incidere nel bene o nel male sono invece le abitudini alimentari, che influenzano l’efficienza metabolica e quindi il rendimento fisico e atletico dello sportivo. Infatti ogni sportivo segue un particolare regime alimentare quale componente del programma d’allenamento.

Integratori alimentari e prestazioni sportive

Nell’universo sportivo, spesso si usano integratori di vario tipo. Questo è certamente l’aspetto più delicato e intricato dell’intera faccenda.

Per la nostra fonte, l’uso di integratori non può affatto considerarsi sostitutiva di una dieta sana, variegata e equilibrata.

Il loro uso va quindi valutato solo in relazione a particolari condizioni ed esigenze, nel rispetto delle indicazioni contenute in etichetta. Anche perché non sempre il loro consumo è completamente innocuo in termini di potenziali rischi per la salute.

Sono davvero poche le ricerche scientifiche che possono confermare un’influenza positiva di alcuni nutrienti sulla prestazione sportiva. Anche quando questi sono assunti in dosi elevate.

Gli integratori alimentari che possono migliorare preparazione e prestazione atletica

Gli unici integratori che gli sportivi potrebbero aver bisogno rimandano ai c.d. “prodotti energetici”. Oppure a quei prodotti utili a reintegrare le perdite idro-saline a seguito di un copiosa sudorazione.

Di contro, tranne rare eccezioni è poi ingiustificato il consumo di integratori proteici, amminoacidi, etc. Anche in ragione del fatto che le attuali diete alimentari sono di per sé ricche di proteine, specie quelle degli sportivi.

Infine, va ricordato che gli integratori non sostituiranno mai la costituzione genetica, gli anni degli allenamenti e la dieta ottimale. È una regola che vale, sia per lo sportivo agonista che amatoriale e a prescindere dalla frequenza e/o intensità di assunzione degli stessi.

In estrema sintesi, i migliori integratori sembra passino per la scelta oculata di alimenti sani, variegati e calibrati sulle quantità effettivamente necessarie.

