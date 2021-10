L’alimentazione è spesso collegata al benessere umano. Per questo è importante informarsi nel dettaglio sulle proprietà dei cibi che mettiamo in tavola per vedere quali ci fanno bene e quali invece vanno moderati. Per avere un quadro più chiaro rispetto alla propria situazione consigliamo di rivolgersi ad un nutrizionista per avere un quadro più chiaro della propria situazione. Però oggi parliamo nello specifico di un condimento poco utilizzato, ma che in generale risulta molto benefico se consumato saltuariamente. Infatti questa salsa potrebbe aiutare a prevenire il cancro e il colesterolo mantenendo le arterie elastiche. Vediamo insieme di cosa si tratta e come preparare questo delizioso condimento.

Una piccola storia su questo piatto

Stiamo parlando della salsa di noci, una preparazione fatta seguendo la procedura a mortaio del pesto. Essa è tipica della regione Liguria, una zona nota ai più per la longevità della sua gente. Infatti similmente a quanto accade nella Sardegna, una delle aree con più centenari al mondo, l’allungamento della vita è strettamente correlato al cibo e alla cura degli ingredienti. Prendiamo per esempio il carasau: pochi lo conoscono, ma questo pane gustosissimo è privo di colesterolo e facile da conservare. Allo stesso modo la cucina ligure offre una grande varietà di preparazioni che fanno bene alla salute. Queste sono spesso a base di pesce o di proteine vegetali, ma sono presenti anche moltissimi ortaggi.

Scendiamo però nel dettaglio. Il sugo di noci è un condimento particolarmente calorico e quindi non è indicato, se non in dosi specificate da un dietologo, nelle diete mirate alla perdita di peso. Però ha molte qualità non da sottovalutare. I suoi principali ingredienti sono le noci, l’olio extravergine di oliva. Ci sono anche delle versioni che richiedono altre spezie o il pane messo a mollo nel latte. Le prime secondo gli esperti migliorano il tono delle vene, riducono la formazione di colesterolo cattivo e prevengono il diabete. Per questo sono considerate ottime per il sistema cardiovascolare. Inoltre possiede anche delle capacità antitumorali.

Non sono però adatte a tutti. La frutta a guscio è una delle categorie che scatena più allergie e inoltre può anche fare interferenza con alcune terapie medicinali. Per questo è sempre meglio rivolgersi al proprio medico per capire se sono adatte a noi.

