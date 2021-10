La cucina autunnale italiana è ricchissima di un alimento: la zucca. Un ortaggio molto versatile e utilizzato per preparazioni sia dolci che salate. Le vellutate di zucca sono un piatto confortevole e gustosissimo tipicamente autunnale. La zucca si utilizza anche per preparare risotti e lasagne, ottima accompagnata da sapori più forti come la salsiccia o il gorgonzola. Ma la si può utilizzare anche per preparare una torta.

Quando si compra la zucca solitamente la si trova a pezzo intero o a spicchi. In entrambi i casi si trovano anche i semi. Tantissimi pensano di buttarli, in realtà i semi di zucca possono essere utilizzati per tantissime cose ma soprattutto possono essere ripiantati. Ecco i consigli su come conservare i semi di zucca correttamente per piantarli l’anno dopo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per conservare i semi di zucca correttamente bastano poche accortezze, che ci permetteranno poi di piantare i semi l’anno successivo e di avere delle splendide zucche nel nostro giardino.

Ecco i consigli su come conservare i semi di zucca correttamente per piantarli l’anno dopo

I semi di zucca si trovano al centro della zucca stessa, perciò vanno estratti per poter essere conservati. Per fare questo dobbiamo tagliare la zucca a spicchi (se questo non è stato già fatto) ed estrarre i semi, raschiandoli con un cucchiaio o un coltello.

Una volta ricavati i semi, li dobbiamo sciacquare in acqua corrente per eliminare eventuali residui filamentosi. Scegliamo i semi più grandi e li conserviamo in un luogo fresco e asciutto, in un contenitore ermetico o in una bustina per alimenti. Un luogo ideale è il frigorifero.

È bene raccogliere più semi di quanti effettivamente vorremmo andare a piantare, perché può darsi che molti non attecchiscano bene e che non riescano a germogliare. I semi più grandi sono quelli che avranno più possibilità di regalarci delle gustosissime zucche.

Dopo aver conservato correttamente i semi di zucca possiamo piantarli. Il momento ideale è la primavera, tra aprile e maggio. È importante che i semi vengano piantati in un momento in cui siamo sicuri che le temperature saranno stabili e che non ci siano più gelate che potrebbero compromettere il raccolto autunnale.

Una volta piantati, dobbiamo premurarci di innaffiare la terra almeno una volta al giorno con poca acqua, evitando i ristagni. Con un po’ di fortuna e tanta pazienza, a ottobre riusciremo ad avere delle splendide piante dal quale compariranno delle gustosissime zucche.

Approfondimento

Ecco la ricetta della deliziosa torta di zucca che tutti aspettavamo di assaggiare quest’autunno.