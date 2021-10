Una pelle uniforme e compatta è il sogno di moltissime donne. Ma tutte le donne devono fare i conti almeno una volta nella vita con i pori dilatati.

Quella dei pori dilatati è una condizione della nostra pelle che può causare disomogeneità e ruvidità alla cute del viso. Perciò, si cerca sempre di trovare soluzioni per avere una pelle liscia e omogenea, come quella che vediamo nelle copertine delle riviste. Ma chiariamo subito una cosa: quella pelle non esiste. È bene accettare il fatto che tutte abbiamo i pori e che la pelle da copertina esiste solo nelle riviste, dopo un lunghissimo lavoro di modifica delle fotografie.

Tuttavia, per aiutarci a combattere i pori dilatati bastano questi semplici rimedi naturali che tutti abbiamo in casa. Premettiamo che non esiste nessun rimedio che possa miracolosamente far sparire i nostri pori. I pori sono un elemento essenziale della nostra pelle, permettono a quest’ultima di respirare, sono necessari ad una corretta sudorazione e secernono il sebo.

Se i pori sono eccessivamente dilatati, però, possono andare ad accumulare sporcizia e sebo e causare i fastidiosissimi punti neri. Per cercare di minimizzare questo problema esistono dei prodotti che possono aiutarci nel ridurre questi ultimi se sono troppo dilatati e quindi troppo evidenti.

Chi ha i pori dilatati solitamente ha una pelle grassa. Perciò, per ridurre il problema dobbiamo andare ad agire sulla grassezza della nostra pelle e bilanciare la presenza di sebo nella cute. Anche altri fattori come la genetica, lo stress e lo smog possono andare a causare i pori dilatati. Uno dei rimedi della nonna più efficaci per combattere questo inestetismo è l’albume d’uovo.

L’albume d’uovo aiuterebbe a mantenere la pelle compatta e a restringere i pori dilatati. È sufficiente applicarne un sottile strato su tutta la cute e lasciare agire per circa 15 minuti prima di risciacquare.

Anche la buccia di banana viene utilizzata come rimedio per i pori dilatati. Si può strofinare la buccia sulla pelle con delicati movimenti circolari, massaggiando il viso per circa 15 minuti prima di risciacquare.

Bicarbonato di sodio

Un altro rimedio molto utilizzato da chi ha la pelle grassa è il bicarbonato di sodio. Viene utilizzato da sempre per ridurre infiammazioni da acne e rimuovere le cellule morte della pelle. Con il bicarbonato possiamo creare uno scrub, unendo due cucchiai di bicarbonato a due cucchiai d’acqua e andando a massaggiare la pelle per rimuovere le cellule morte e rendere la pelle più liscia.

