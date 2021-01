I brownies sono delle tortine al cioccolato di origine statunitense che possono essere aromatizzate a piacere. Oggi spieghiamo come preparare dei golosi brownies al burro di arachidi in soli 30 minuti con questa semplice ricetta. La golosità è assicurata, provare per credere.

Ingredienti

200 gr. di cioccolato fondente;

200 gr. di burro di arachidi;

100 gr. di zucchero;

1 uovo medio;

60 gr. di farina di avena;

8 gr. di lievito per dolci;

2 gr. di sale fino;

50 ml. di latte parzialmente scremato.

Preparare i brownies al burro di arachidi

Per preparare i brownies, tagliare grossolanamente il cioccolato fondente. Fare poi sciogliere il cioccolato con il latte in un pentolino a fuoco lento. Mescolare sempre, fintanto che sarà completamente sciolto.

A questo punto unire lo zucchero, mescolare e trasferire il composto in una ciotola.

Versare sul composto il burro d’arachidi e mescolare finché gli ingredienti saranno ben amalgamati.

Far scaldare, nel frattempo, il forno a 180 gradi in modalità ventilata. Aggiungere al composto anche un pizzico di sale che servirà ad esaltare il gusto del cioccolato fondente. Aggiungere poi un uovo e la farina di avena. Mescolare con l’aiuto di una spatola ed unire infine il lievito in polvere per dolci.

Alla fine, otterremo un composto molto denso e corposo.

Foderare con carta da forno una placca e trasferire il composto al di sopra. Con le mani adattare il composto alla placca da forno cercando, per quanto possibile, di conferire al dolce una forma rettangolare.

Attenzione a non renderlo troppo sottile: lo spessore ideale è di circa un centimetro.

Infornare per circa 20 minuti e, una volta pronto, sfornare il dessert e lasciarlo raffreddare completamente prima di tagliarlo a quadratini.

Appena sfornati saranno molto morbidi, dunque è preferibile aspettare per far sì che si possano rapprendere.

Come preparare dei golosi brownies al burro di arachidi in soli 30 minuti? Con questa ricetta è possibile e siamo sicuri che verranno largamente apprezzati.

