Questa ricetta fresca quanto l’insalata di riso è la pasta veloce con le melanzane più gettonata del momento  

La melanzana è un ortaggio veramente versatile in cucina. Diventa facilmente la protagonista di primi piatti di pesce ed è perfetta in abbinamento con il pesce spada. Inoltre, è utilissima come contorno a secondi piatti di carne. Ne esistono veramente tante varietà, ma se la melanzana è piena di semi la ragione potrebbe essere un errore commesso già in fase di coltivazione.

Se decidiamo di usarla come ingrediente base della pasta, non potremo sbagliare abbinandola alle fave. Specialmente le prime fave di stagione aggiungeranno alla pasta con le melanzane quel tocco fresco ed estivo sempre apprezzatissimo.

Chi è stanco di mangiare troppo spesso insalata di riso a pranzo o a cena, troverà in questa ricetta una validissima alternativa. Ecco, dunque, le dosi per preparare 4 porzioni e il procedimento da seguire.

Gli ingredienti da usare per la preparazione

360 grammi di pasta Mafalda;

300 grammi di fave fresche;

una melanzana;

una cipolla;

15 pomodorini;

un mazzetto di finocchietto selvatico;

peperoncino a piacere;

olio d’oliva q.b.;

sale a piacere.

I primi passaggi per cucinare questo primo piatto incredibile

Le Mafalde con fave fresche e melanzane sono la ricetta che non possiamo perderci per quest’estate. Si preparano in pochissimo tempo, con pochi e semplici passaggi.

Bisognerà iniziare dalla pulizia delle fave. Trattandosi di fave fresche, non serviranno lunghe cotture ai fornelli. Infatti, questa ricetta fresca quanto l’insalata di riso è apprezzatissima perché si prepara in 10 minuti, senza bisogno di forno. Le fave non hanno bisogno nemmeno di una precedente sbollentata.

Una volta eliminato il baccello delle fave, tagliare la melanzana e i pomodori e tritare grossolanamente a coltello la cipolla.

Versare in pentola la cipolla e l’olio. Aggiungere anche le fave, le melanzane e il finocchietto precedentemente tagliato. Quindi, lasciar rosolare per alcuni minuti, dopo aver aggiunto del peperoncino.

Questa ricetta fresca quanto l’insalata di riso è la pasta veloce con le melanzane più gettonata del momento

Avviare la cottura della pasta in acqua salata. Aggiungere agli ingredienti anche i pomodorini, salarli e coprire tutto con coperchio. Occorreranno 10 minuti di cottura in totale.

Se il condimento è eccessivamente secco, basterà aggiungere qualche mestolo d’acqua di cottura.

Scolare la pasta al dente e amalgamarla con il resto degli ingredienti. Servire la pasta con un filo d’olio d’oliva a crudo e del finocchietto. La pasta è ottima anche fredda, semplicemente aggiungendo i pomodorini a crudo.

