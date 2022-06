Le proteine sono uno dei costituenti principali per il nostro organismo, sono la materia di cui sono fatti molti ormoni che regolano diverse funzioni del nostro corpo. Insieme a carboidrati e grassi, sono i macronutrienti essenziali da introdurre attraverso la dieta. Le proteine alimentari, sostanzialmente, sono utili perché consentono al muscolo di poter crescere in modo positivo. Inoltre, offrono un senso di sazietà maggiore rispetto a quando si consumano fonti di grassi e carboidrati.

Le proteine sono contenute sia in alimenti di origine animale che vegetale. In un’alimentazione bilanciata ed equilibrata è necessario inserire entrambe le tipologie, scegliendo cibi quali uova, carni magre, pesce e formaggi. Molti sportivi, dopo l’allenamento, decidono di assumere altre proteine sottoforma di integratore alimentare, per far in modo che il muscolo si possa riparare dopo aver effettuato lo sforzo. Esiste però un lasso temporale che va dai 30 ai 45 minuti dopo l’allenamento, in cui è importante far arrivare la quota di proteine al muscolo per la riparazione.

A cosa servono le proteine in polvere e quando prenderle, senza superare le dosi raccomandate, più consigli per l’assunzione

Le proteine in polvere sono naturali, non costituiscono alcun rischio per la salute se assunte da chi ne ha bisogno e nelle dosi corrette. Oltre che sui muscoli, potrebbero avere un’azione benefica anche per quanto riguarda il sistema immunitario, poiché va a rafforzarlo. Nello specifico, le proteine del siero del latte esistono in 3 forme:

isolate;

concentrate;

idrolizzate.

Ciò che varia tra queste tre forme è come vengono processate, il che le rende più o meno veloci nell’essere assimilate. La dose corretta di assunzione è di circa 20 o 30 g nel maschio e 15 o 20 g nella donna, subito dopo allenamento, accompagnate eventualmente da un po’ di frutta. Per chi fa invece un’intensa attività fisica, esiste un’altra proteina che è rappresentata dalla caseina. La caseina per poter essere assimilata richiede parecchie ore, difatti la si prende prima di andare a dormire in modo che possa agire per tutta la notte.

Ad oggi, non esistono indicazioni di rischio renale legate all’assunzione delle proteine in polvere. Soprattutto se assunte da un soggetto sano e con le giuste dosi, senza esagerare. Bisogna considerare che la quantità delle proteine in polvere va addizionata a quelle provenienti dall’alimentazione. Attraverso questa semplice lettura è stato possibile comprendere a cosa servono le proteine in polvere e quando prenderle per avere ottimi risultati. È bene consultare sempre uno specialista per conoscere la propria dose raccomandata e non superare la quantità di proteine giornaliera così da non avere ripercussioni sulla salute.

Lettura consigliata

Acqua e limone al mattino sembrerebbero utili per dimagrire ma sveliamo benefici e falsi miti su questa bevanda e perché non bisognerebbe abusarne