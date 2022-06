Spesso il gatto tiene fuori la lingua dalla bocca così ecco spiegata la ragione di questo strano comportamento

Pochi di noi hanno dubbi sul fatto che gatti e umani parlino una lingua diversa. Ce lo dicono anche gli esperti, che spesso descrivono un carattere e un istinto decisamente difficile da comprendere rispetto ai nostri parametri. Sarà per questo che gli antichi Egizi li veneravano come se fossero vere e proprie divinità. E in effetti è difficile vedere un animale che sia più soddisfatto di se stesso ed indipendente dagli altri.

Ciononostante, dobbiamo fare degli sforzi per comprenderne meglio le esigenze ed in caso di pericolo aiutarli. Collegano la loro serenità, ad esempio, ad alcuni criteri spaziali, proprio come se avessero innata una predisposizione per il feng shui, l’arte orientale di disporre cose in casa. Se rivoluzioniamo l’ordine dei mobili, ad esempio, molto probabilmente noteremo un cambio repentino e forte sul loro umore.

Un segnale da valutare attentamente

Di recente avevamo osservato le ragioni dello strano comportamento che adottano quando all’improvviso corrono per casa. Oggi, invece, ci soffermiamo su un altro gesto che avremo notato. Infatti, spesso il gatto tiene fuori la lingua dalla bocca. Ebbene, questo movimento curioso ha una serie di spiegazioni, alcune delle quali non ci dovrebbero far preoccupare. In altre occasioni, invece, dovremmo approfondire.

Come sapremo, la lingua costituisce per il gatto un organo molto funzionale, grazie anche alla superficie particolarmente ruvida. Questa li aiuta a pulirsi e li agevola molto nell’atto di mangiare e bere. Di certo, però, vederla fuori costituisce un aspetto diverso dalla normalità. Infatti, i gatti, a differenza dei cani, respirano esclusivamente con la bocca chiusa.

Se ci accorgiamo che il gatto si è addormentato e ha la lingua fuori, probabilmente questo è dovuto ad una situazione di rilassamento muscolare involontario. Non ci sarebbe dunque nulla per cui stare in pena. Lo stesso avviene quando il gatto sta tolettando il pelo, ovvero in molti momenti della propria vita. Anche in questo caso potrebbe ben capitare che tra una sessione e l’altra si prenda qualche secondo di riposo lasciando la lingua fuori involontariamente.

Spesso il gatto tiene fuori la lingua dalla bocca così ecco spiegata la ragione di questo strano comportamento

Più attenzione invece dovremmo riservare a situazioni di stress. Spesso, quando siamo dal veterinario, il gatto potrebbe assumere questa posizione. Si tratta di una conseguenza dell’eccesso di salivazione dovuta alla situazione di pericolo percepito dal gatto.

Ci dovremmo poi preoccupare e chiamare un esperto quando alla lingua fuori si unisce uno scarso equilibrio e la presenza di bava. Il gatto potrebbe aver subito un colpo di calore. Se invece si unisse una difficoltà respiratoria, potrebbe avere avuto contatto con una sostanza velenosa, oppure avere uno shock da puntura di insetto.

La posizione esterna della lingua si osserva anche nei gatti anziani. Anche loro sono soggetti talvolta a forme di demenza che potrebbero compromettere alcuni movimenti. Infine, non bisogna escludere una parodontite o un ascesso in bocca. In questi ultimi casi dovremmo chiamare il nostro veterinario, perché il gatto potrebbe evidenziare qualche problema di salute.

