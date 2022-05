Stiamo già controllando le ferie per capire quando possiamo partire per il nostro prossimo viaggio. Vorremmo evitare i periodi più caldi, non solo per evitare l’afa, ma anche per risparmiare. In questo periodo è impensabile spendere una fortuna per un viaggio in alta stagione. Dobbiamo tutti stringere un po’ la cinghia a causa dei rincari sulle bollette e sui consumi in generale. Ma questo non significa che dobbiamo per forza rinunciare ad un viaggetto, anzi. Un po’ di relax lontani dalle preoccupazioni di tutti i giorni può solo farci bene.

Una delle mete ideali se vogliamo mantenere bassi i costi, ma senza rinunciare a troppe cose, è sicuramente il Portogallo. È probabilmente uno dei Paesi più economici di tutta l’Europa e che nasconde tante piccole gemme meno turistiche. E forse la Regione più bella e tutta da scoprire è proprio quella di cui parleremo oggi, l’Algarve.

Questa Regione del Portogallo tanto economica quanto bellissima è la meta ideale anche grazie al perenne clima mite

Centro nevralgico per partire alla scoperta di questa splendida Regione è sicuramente la pittoresca cittadina di Faro. Qui arte, cultura, buon cibo e paesaggi idilliaci si fondono perfettamente con un clima ideale tutto l’anno. Proseguendo il tour e spostandoci verso Est passiamo poi a Cacela Velha, una piccola cittadina arroccata su una scogliera. Il panorama è mozzafiato e possiamo gustare delle ostriche davvero paradisiache. Proseguendo poi lungo la costa, si possono trovare tantissimi altri piccoli villaggi, uno più bello dell’altro. Se vogliamo andare all’avventura e perderci tra paesaggi mozzafiato c’è l’imbarazzo della scelta.

Spiagge che sembrano caraibiche

Non dimentichiamoci di fare un salto sulle spiagge tra Praia da Marinha e Praia de Vale Centianes. Qui si può fare il percorso delle 7 Valli Sospese e visitare le calette che lasciano senza fiato. Come non citare la famosa grotta di Benagil e la sua spiaggia nascosta. Raggiungibile in barca e famosissima per la forma particolare, è il suo foro sulla parte superiore. Ma, continuando alla scoperta di questi luoghi magici, non può mancare un giro a Tavira. Anche nell’entroterra ci sono piccoli villaggi che vale la pena visitare, super caratteristici e pieni di vitalità.

Insomma, questa Regione del Portogallo tanto economica quanto bellissima possiamo visitarla davvero in ogni mese dell’anno. Non per forza in estate, quando tutti i luoghi si fanno più affollati e i prezzi si alzano. Questo è il periodo ideale per prenotare un volo low cost e partire anche solo per un weekend fuori porta in Portogallo. Ma, se non vogliamo prendere l’aereo e preferiamo viaggiare in auto, possiamo sempre fare un salto in Slovenia. A pochi chilometri da Trieste ci sono dei luoghi paradisiaci che non possiamo assolutamente perderci.

