È ufficialmente cominciata la stagione dei viaggi e delle gite fuori porta. Non ne possiamo più di rimanere bloccati in città con questo caldo afoso arrivato troppo presto. Invece che grondare di sudore rinchiusi in casa, siamo lì alla ricerca di nuovi luoghi da scoprire. Il tempo a disposizione però è sempre poco, non abbiamo ferie o giorni da prenderci per vacanze più lunghe di un weekend. Quindi, pensiamo che la scelta dei posti da visitare sia più ristretta, visti i pochi giorni. E, invece, delle volte dimentichiamo come l’Italia non solo abbia luoghi quasi sconosciuti che sono un vero spettacolo.

Ma che grazie alla sua posizione, ci permette di viaggiare anche per poche ore e visitare Paesi a due passi. Non dobbiamo per forza prendere l’aereo e sperare di trovare qualche offerta conveniente. Mettiamoci in auto e scopriamo questo posto magico letteralmente a pochi passi dal confine.

A pochi chilometri da Trieste c’è questo luogo incantato che ci lascerà senza fiato con la sua natura selvaggia

Oggi ci sposteremo leggermente ad Est, a pochi chilometri da Trieste, per scoprire l’incredibile Slovenia. Questa terra a due passi dall’Italia è un luogo davvero magico di cui è impossibile non innamorarsi. La Capitale Lubiana non ha nulla da invidiare alle più grandi capitali europee come Berlino o Amsterdam. Tra ponti di draghi, un centro storico ben curato e la cattedrale di San Nicola, c’è molto da vedere. Il famosissimo Lago di Bled, con il suo castello che si riflette nelle acque, ad esempio. Se amiamo i paesaggi fiabeschi non possiamo perderci il Castello Predjama, uno dei castelli più affascinanti di tutta l’Europa. Questo luogo avvolto nella leggenda è così unico e suggestivo che viene spesso utilizzato come set cinematografico. Splendide anche le grotte sotterranee che si nascondono nelle sue profondità.

Non solo le Grotte di Predjama

Se vogliamo davvero rimanere incantati non possiamo non visitare le Grotte di San Canziano. Scoperte solo nei primi anni del 1800, queste grotte sono la testimonianza dell’ingegnosità della natura. A pochissimi chilometri da Trieste, sono così grandi che si articolano in ben 11 stanze. Tutte collegate tra loro, dove si possono ammirare ponti naturali, doline, stalattiti e stalagmiti. Sono patrimonio dell’UNESCO queste gallerie lunghe oltre 5 chilometri ed è davvero impossibile non rimanere a bocca aperta.

Si possono scegliere vari percorsi, dal più semplice a quello più complesso e più lungo. Per tutte le informazioni su biglietti e durata dei percorsi basterà collegarsi al sito dedicato. Insomma, a pochi chilometri da Trieste c’è questo luogo incantato che possiamo visitare anche in una giornata. Possiamo arrivarci comodamente in auto e fermarci per qualche tappa lungo il tragitto. Proprio poco distante da Trieste, sul territorio italiano, c’è la Grotta Gigante, una delle più grandi al Mondo.

