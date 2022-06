I cani sono gli amici più fedeli che si possano desiderare. Un animale molto diffuso nelle nostre case capace di far compagnia agli anziani ma anche ai bambini. Anzi, spesso sono proprio i più piccoli a chiedere a degli scettici genitori di portare a casa un cucciolo. Prima di adottare o acquistare un cagnolino, però, bisogna valutare attentamente le sue necessità. Non sarà sempre piccolo, diventerà adulto e vivrà con noi almeno una decina di anni. Per questo motivo la scelta non deve essere affrettata ma ben ponderata.

Alcuni cani si adatteranno meglio alla vita in appartamento rispetto ad altri. Inoltre, bisognerà tenere conto della quantità di sport necessario all’animale, quasi tutti i cani devono muoversi molto ma un Husky sicuramente più di un Carlino. Alcune razze saranno perfette per i bambini mentre altre per fare la guardia alla casa. Tra i cani che si possono scegliere troviamo anche l’Akita Americano, parente stretto dell’Akita Inu.

Questa razza di cane che abbaia poco è ottima per la compagnia e per la guardia ma non è adatta ai bambini

L’Akita Americano è un cane di grossa taglia dal pelo mediamente lungo. Solitamente non va d’accordo con gli altri cani ed è molto diffidente nei confronti degli sconosciuti. Molto fedele e affettuoso con il padrone, se addestrato con attenzione può anche diventare un ottimo cane da guardia. Un cane che, tendenzialmente, gode di buona salute. Tuttavia, dal momento che si tratta di una razza di taglia grande il cucciolo andrebbe da subito sottoposto ad un controllo veterinario. Procedendo con delle lastre si riuscirà a pervenire ad una tempestiva diagnosi di displasia di anca o gomito.

Come il Siberian Husky è un cane forte e robusto che, se alimentato correttamente, non ingrasserà con facilità. Un cane che, di solito, non sbava e che andrebbe spazzolato almeno una volta alla settimana. Si potrà aumentare la frequenza durante i periodi di muta dove perderà il sottopelo. Proprio questo sottopelo lo proteggerà dal freddo invernale e gli permetterà di dormire anche all’esterno. In questo caso sarà, però, importante fornirgli un giaciglio accogliente dove sistemarsi. Di natura molto silenzioso abbaierà solamente per avvertire il padrone di qualche pericolo. Infatti, questa razza di cane che abbaia poco, come si scriveva, è perfetta anche per la guardia.

Bambini

Quando il cane interagisce con un bambino andrebbe sempre controllato a prescindere dalla razza. Tuttavia, ci sono alcuni cani che più di altri vanno d’accordo con i piccoli di casa, tra questi troviamo il Golden Retriever e il Labrador. L’Akita Americano non è un cane particolarmente adatto ai bambini e, per questo, non bisognerebbe permettere loro di approcciarlo in maniera brusca. Molto legato alla famiglia, è un cane che detesta la solitudine che potrebbe renderlo particolarmente introverso.

Lettura consigliata

La meravigliosa razza di cane perfetta per chi ama fare sport