La meravigliosa razza di cane perfetta per chi ama fare sport

I cani sono i migliori amici dell’uomo ma questo non li rende tutti uguali. Infatti, ogni razza di cane ha una particolare indole che la caratterizza.

Ce ne sono alcuni che amano particolarmente stare in casa mentre altri, più attivi, non vedono l’ora di uscire e correre liberi.

I cani di cui si tratterà in questo articolo appartengono a questa seconda tipologia: i Siberian Husky.

Gli Husky sono una razza nordica che necessita di molto movimento per stare bene. Per questo motivo sarà una razza di cane meravigliosa perfetta per chi ama fare movimento e sport.

Si tratta di cani originari della Siberia appartenenti al gruppo degli spitz. Sono cani caratterizzati da un corpo robusto, orecchie piccole e appuntite, pelo molto denso e occhi, solitamente azzurri o marroni.

Originari della Siberia dove venivano allevati dalle tribù Chukchi ed erano utilizzati per cacciare e trainare le slitte.

Carattere

Le attività a cui erano destinati si riflettono ancora oggi sul carattere dei Siberian Husky. Si tratta di un cane intelligente, docile e affettuoso con il padrone. Tuttavia, anche se molto socievole, è un cane che tende a conservare integra la sua dignità, molto più di altre razze.

Infatti, è molto raro vedere questi cani dimenarsi con le zampe per aria alla ricerca di attenzioni. Cosa che, invece, accade molto frequentemente con altre tipologie di cani.

Molto testardi, tendono a vedere la famiglia come un branco di cui fanno parte. Una quasi totale sottomissione si avrà solamente nei confronti del soggetto individuato come capo branco ma minore rispetto nei confronti degli altri membri della famiglia.

Una particolare caratteristica del Siberian Husky, poi, lo avvicina ai suoi antichi progenitori lupi: l’ululato. Infatti chi ha familiarità con questa razza di cane saprà che il classico abbaiare per loro è una rarità. Molto più frequentemente è sostituito da un tipico ululato. In un precedente articolo si era spiegato perché tendono a ululare (leggere qui)

Come trattarlo

Si tratta di un cane molto bravo a fuggire, per questo sarà necessario sorvegliarlo e sistemarlo in un luogo dal quale non possa scappare. Nonostante la sua indole molto attiva, si adatta molto bene a vivere in appartamento a patto che gli si garantisca sufficiente movimento durante la giornata.

Infatti, sarà necessario portarlo a correre almeno tre volte al giorno. Questo fa di questo meraviglioso cane il compagno perfetto per chi ama fare sport.

Dal momento che sono cani molto testardi e indipendenti sarà importante insegnare loro, fin da cuccioli, a rispondere ai richiami.

Il Siberian Husky, poi, non è un cane molto territoriale né diffidente verso gli estranei, per questo motivo non sarà adatto per guardia o difesa.

Da buoni cacciatori gli Husky tenderanno a cacciare qualsiasi animale si ponga sul loro cammino, da uccellini a galline o gatti.

Abbiamo visto, dunque, qual è la meravigliosa razza di cane perfetta per chi ama fare sport.