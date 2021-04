Ci sono tante razze di cane perfette per i bambini, le più classiche sono i Labrador, i Golden Retriver e i Terranova.

Eppure, non si tratta degli unici cani perfetti per famiglie con bambini. Nel presente articolo si tratterà di una razza molto antica, elegante e raffinata: il Levriero afgano.

Le origini di questa razza vengono fatte risalire a circa mille anni fa nella zona dell’Afghanistan.

All’inizio, come per tutti i levrieri, l’utilizzo era principalmente legato alla caccia. In seguito, venne portato in Europa dai soldati britannici.

È un cane poco diffuso anche per via del suo prezzo proibitivo e per la difficoltà di gestione. Eppure, è davvero una delle razze che meglio si approccia ai bambini. Pochi lo sanno ma questa razza di cane elegante e raffinata è perfetta per famiglie con bambini.

Carattere

Simbolo di eleganza e raffinatezza, il Levriero Afgano si riconosce per via del suo magnifico mantello lungo e setoso.

Alcuni lo ritengono un cane poco intelligente per via del fatto che non ama eseguire comandi e rispondere ai richiami.

Se da un lato è un cane più difficile da addestrare di altri, dall’altra compensa con la sua enorme intelligenza e indipendenza.

Caratterialmente spazia dall’essere dolce e affettuoso all’essere timido. Con il padrone sviluppa un rapporto molto stretto, anche se a volte sembra essere poco espansivo. Come si è detto in precedenza, è in grado di legare molto bene anche con i bambini della famiglia.

Al contrario, tenderà ad ignorare gli estranei e ad essere con loro molto riservato.

Come tutti i levrieri, anche l’afgano ama uscire e muoversi, eccelle nella corsa e può raggiungere velocità notevoli.

Per questo motivo ha bisogno di un padrone che sia disposto a dedicare del tempo all’attività fisica.

Cure

Il pelo del Levriero Afgano necessita di molte cure. Infatti, dovrà essere spazzolato ogni giorno e almeno un paio di volte all’anno sistemato da professionisti.

Tuttavia, si tratta di un cane che cambia il pelo una sola volta nella vita, da cuccioli. Dopo la prima muta svilupperanno il pelo definitivo e non lo perderanno più.

Il padrone ideale dovrà dedicare molto tempo a questo cane che odia essere ignorato o lasciato in disparte.

Di solito è un cane che non va d’accordo con gli altri animali. Questo specialmente nel caso in cui siano già presenti dei gatti nell’abitazione. Per permettergli di rapportarsi al meglio con altri animali è necessario addestrarlo fin da piccolo con molta pazienza.

Quindi, anche se pochi lo sanno, questa razza di cane elegante e raffinata è perfetta per famiglie con bambini.

