Alla fine, ci siamo passati quasi tutti quando eravamo giovani e adolescenti. La famosa acne giovanile che poteva comportare anche quel senso di inferiorità rispetto ad amici e compagni che avevano il viso perfettamente pulito. Oggi, grazie all’evoluzione della scienza e della medicina, curare velocemente un’acne non sarebbe più un problema. Grazie al prezioso consiglio dei medici e dei dermatologi, che ci consiglierebbero magari degli antibiotici, ma anche delle vitamine molto preziose come la A, vere proprie nemiche dell’acne. Andiamo però a cercare di capire come combattere questa manifestazione cutanea in maniera efficace e veloce.

Perché l’acne potrebbe peggiorare

Soprattutto i nostri giovani, quando vedono il proprio viso manifestare la presenza dell’acne, potrebbero aver paura di un eventuale peggioramento. E attenzione che secondo la scienza, potrebbero esserci proprio degli alimenti molto amati dai giovani che farebbero la fortuna dell’acne. Ci riferiamo ovviamente al cibo spazzatura, ma anche al consumo eccessivo di zuccheri e carboidrati, così come di merendine e patatine. Alimenti che potrebbero dare fastidio anche alla salute di un altro organo importante. Frutta e verdura, di contro insieme all’assunzione di molta acqua e liquidi sani, potrebbero contribuire a combattere naturalmente l’acne.

Quanto tempo ci vuole per guarire con l’acne

Non fidiamoci di coloro che ci prospettano e cercano di venderci prodotti in grado di eliminare l’acne in una notte. Come ci ricorderà il nostro dermatologo, solitamente curare un’acne con i farmaci giusti e una dieta equilibrata, potrebbe addirittura equivalere a qualche mese di sforzo. Seguendo alla lettera le cure che ci hanno dato, potremmo eliminare quasi definitivamente l’acne, sperando che non riproponga la cosiddetta recidiva.

Questa potrebbe essere la cura più veloce ed efficace per combattere l’acne

In medicina si chiamano farmaci topici, con protagonisti i cosiddetti “retinoidi”, e sarebbero quelli maggiormente consigliati per cercare di non dare tregua all’acne. Pomate, ma anche antibiotici, che in alcuni casi il medico potrebbe consigliare di assumere contemporaneamente. Nel caso in cui infatti l’acne sia considerata grave, potrebbe manifestare oltre ai tradizionali punti neri e bianchi, anche delle pustole e dei foruncoli antiestetici e molto fastidiosi.

Quali sono le cause

Una dieta squilibrata, ma anche fumo e stress, potrebbero essere delle concause della nascita dell’acne. Alle volte potrebbero essere protagonisti in negativo anche gli ormoni, o le eredità genetiche. Ma secondo la medicina sarebbe proprio un batterio, chiamato “acnes” la causa principale dell’aumento della produzione di sebo e cheratina nel nostro organismo. Questa potrebbe essere la cura più veloce ed efficace per combattere l’acne, assieme a una serie di attenzioni importanti.

