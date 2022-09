Improvvisi crampi allo stomaco con forti dolori addominali. Ancora un anomalo gonfiore della pancia, con improvvisa stitichezza potrebbero essere i sintomi più comuni dell’intestino infiammato. Magari sarà capitato anche a qualche nostro Lettore di tornare da un viaggio in Paesi lontani e ritrovarsi con l’intestino infiammato. Una delle cause abbastanza comuni e più frequenti sarebbe infatti riconducibile alle intossicazioni alimentari. Spesso gli alimenti contaminati, con la presenza di virus e batteri al loro interno potrebbero essere infatti causa di infiammazione all’intestino. Andiamo allora a vedere qualche consiglio utile sulla gestione quotidiana di quest’organo così importante. Senza dimenticare neppure il beneficio che darebbero ai nostri reni questi sistemi casalinghi.

Attenzione a questi alimenti potenzialmente pericolosi

Colon e intestino irritabile potrebbero colpire molti italiani anche senza volerlo. Potrebbe essere necessario qualche accertamento medico, per accorgersi che oltre alla cioccolata e alle bevande gassate, potremmo soffrire anche per degli alimenti solitamente salutari. Infatti, in alcuni soggetti dal colon facilmente irritabile, potrebbero creare problemi addirittura tutti i derivati del grano, ma anche broccoli e cavolfiori, asparagi e finocchi. Inutile dire poi che piatti buonissimi e gustosi come i fritti e quelli piccanti sarebbero assolutamente da moderare.

Potremmo avere l’intestino infiammato e le cause sarebbero legate a questi cibi

Particolare attenzione bisognerebbe portare anche alla carne rossa, e in modo particolare alle frattaglie, senza considerare anche la potenziale pericolosità del caffè e degli alcolici. Anche patatine e merendine, cibi processati e precotti, contenenti additivi e conservanti, potrebbero contribuire all’infiammazione dell’intestino.

I sintomi di un possibile tumore all’intestino

Andando ad analizzare la peggiore delle ipotesi cioè la presenza di un possibile tumore al colon, ecco quali sarebbero le manifestazioni più comuni. Presenza di sangue nelle feci, ma anche sensazione di dover andare in bagno e non riuscire a scaricare, con stitichezza. Attenzione che purtroppo in molti casi come ricorda la scienza il tumore all’intestino non avrebbe dei sintomi clamorosamente chiari, ma potrebbe manifestare la sua presenza anche con dei periodi appunto di stitichezza, o al contrario di diarrea. Potremmo avere l’intestino infiammato le cause sarebbero legate a questi cibi particolarmente gustosi.

