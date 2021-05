Non c’è niente da fare ogni sabato sera ci poniamo la stessa domanda, cosa mangiamo? Ma sia che trascorriamo la serata in famiglia sia che abbiamo ospiti a casa la prima scelta ricade sempre sulla pizza. Un piatto che facilmente cade nella ripetitività, un po’ per pigrizia, un po’ per abitudine, un po’ per tradizione. La ricetta che noi della Redazione di ProiezionidiBorsa proponiamo ci consentirà in modo semplice economico e veloce di variare sorprendendo. Questa pizza rustica è il piatto unico che rompe la tradizione del sabato, ecco come prepararla.

Ingredienti

a) 350g di salsiccia;

b) 600g di melanzane;

c) 200 g si provola fresca affumicata;

d) 50 g di parmigiano;

e) 1/4 di cipolla;

f) olio extravergine di oliva 20 g;

g) basilico 5 foglie;

h) un rotolo di pasta sfoglia rotondo.

Preparazione

Iniziamo, con tagliare a pezzetti più o meno della stessa misura la salsiccia, le melanzane e la provola fresca affumicata.

In una padella abbastanza capiente, mettere due cucchiai di olio extravergine di oliva con un quarto di cipolla e farla soffriggere finché non avrà raggiunto un bel colore dorato.

Aggiungervi la salsiccia e dopo due minuti toglierla. Nella stessa padella porre le melanzane, salarle e lasciarle cuocere finché non abbiano perduto tutta l’acqua in eccesso. Accorpare quindi le salsicce aggiungendo anche il basilico e amalgamare girando il tutto sul fuoco lento per circa due minuti.

Quindi, rivestire una teglia con della carta da forno e porvi la pasta sfoglia. Riversare su quest’ultima, il composto di salsicce e melanzane posizionandolo in modo omogeneo e aggiungere anche i dadini di provola affumicata.

Infine, cospargere il ripieno di parmigiano grattugiato e rigirare i lembi della pasta sfoglia come se si volesse tentare di chiuderla.

Mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti et voilà, è pronta! Ne siamo certi questa pizza rustica è il piatto unico che rompe la tradizione del sabato.

