Il diabete è una malattia che provoca un aumento nel sangue di livelli di glicemia (glucosio). Questa malattia non è ereditaria, tranne in alcuni casi rari (ad esempio MODY). Però è possibile una predisposizione familiare. Esiste un sorprendente rimedio per combattere il diabete con l’uso di queste erbe sconosciute in modo naturale e con effetti incredibili. Si tratta di erbe officinali che permettono unitamente all’osservanza della dieta prescritta dal medico la guarigione dal diabete. Ricordiamo che il diabete è dovuto a una disfunzione del pancreas.

Sorprendente rimedio per combattere il diabete con l’uso di queste erbe sconosciute in modo naturale e con effetti incredibili

Tra le erbe officinali ci sono tre rimedi naturali da praticare quando si ha il diabete.

Il primo rimedio naturale è la tintura di aglio. Bisogna assumere un cucchiaino tutti i giorni prima di colazione. La tintura di aglio si prepara schiacciando quattro teste di aglio e metterle in una bottiglia di un litro. Poi, versarci sopra l’acquavite di grano a 38-40° C. Conservare la bottiglia per due settimane in luogo caldo. Si può anche comprare già pronta in erboristeria.

Calamo aromatico e foglie di mirtillo

È possibile preparare una tisana con il calamo aromatico. Mettere in ammollo per dodici ore un cucchiaino di radice di calamo aromatico in una tazza di acqua fredda. Poi, scaldare leggermente e filtrare.

Bere la tisana nel modo seguente: un sorso prima dei pasti e uno dopo pasto. Questa operazione bisogna farla per ogni pasto (colazione, pranzo e cena).

Una sola tisana divisa in 6 sorsi prima e dopo i pasti. Prima di bere la tisana, scaldarla leggermente a bagnomaria.

Un altro rimedio naturale è la tisana alle foglie di mirtillo. Mettere a macerare quattro cucchiai colmi di foglie di mirtillo in due litri di acqua fredda. Addensare il macerato facendolo bollire fino a quando diventi la metà. Bere a piccoli sorsi quattro tisane ben calde durante la giornata.