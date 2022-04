Il mese di maggio ormai alle porte è forse il più amato dai viaggiatori di tutto il Mondo. Abbiamo detto addio alle temperature gelide dell’inverno e ancora l’afa estiva è lontana. Finalmente si può organizzare una gita fuori porta o un weekend al mare senza preoccuparsi troppo del clima. Possiamo andare in montagna senza doverci imbacuccare e al mare senza sudare ad ogni passo. Le mete tra cui scegliere sono davvero tantissime.

Se vogliamo passare qualche giorno al caldo, una delle più gettonate è sicuramente Sharm el-Sheikh. Ancora poco affollata e dai prezzi contenuti perché non siamo in alta stagione. Ma se invece cerchiamo un luogo abbastanza caldo ma meno frequentato, meglio spostarsi più ad Ovest. Sempre non molto lontano dall’Italia, possiamo fare un salto in Marocco.

Questa piccola città del Marocco quasi sconosciuta è la meta ideale al caldo per una vacanza rilassante ed economica

Abbiamo già parlato di un’altra cittadina del Marocco lontana dalle folle di turisti di tutto il Mondo. Già dai mesi primaverili Agadir regala temperature piacevoli e spiagge incantate. In più, questa bellissima gemma del nord Africa è ben collegata con l’Italia da diversi voli low cost.

A pochi chilometri da Tangeri

Il luogo di cui parleremo oggi, invece, si trova sulla costa Nord del Marocco. A circa 30 chilometri da Tangeri e molto vicino anche allo stretto di Gibilterra. Questa splendida città sul mare si chiama Assila o Asilah ed è impossibile non innamorarsene. Fino a pochi anni fa, questa cittadina era quasi sconosciuta ai turisti di tutto il Mondo. Oggi invece è un luogo più noto, magico, decorato da murales e da un’esplosione di colori. Qui, infatti, si recano artisti da ogni parte del Mondo per il Cultural Moussem of Asilah. Un festival d’arte che è un vero laboratorio artistico, creato per risollevare il turismo locale.

Un luogo pittoresco da visitare, in cui è immancabile una passeggiata tra i vicoli della Medina. Pareti bianche che si alternano a disegni super colorati. Dietro ogni angolo è possibile respirare l’incrocio di culture e stili che hanno dato nuova vita a questa città. Ma non solo arte e cultura, anche spiagge meravigliose per rilassarsi in riva al mare.

Sabbia finissima e sport acquatici

Tra quelle consigliate c’è sicuramente quella di Rmilat, un po’ lontana dal centro ma stupenda. Sabbia finissima anche ad Afriquia Beach, Briech Beach e la suggestiva Paradise Beach. Grazie alla posizione, poi, queste spiagge sono perfette per gli sport acquatici. Il vento dell’Atlantico fa di questa zona una meta perfetta anche per gli amanti del surf. Quindi, questa piccola città del Marocco quasi sconosciuta è perfetta per chi preferisce evitare posti troppo turistici. Un posto ideale anche per il ponte del 25 aprile o del 1° maggio, grazie al suo clima mite. Facile da raggiungere da Tangeri, ma anche da Casablanca e Marrakech. Una meta incredibile per una vacanza all’insegna della tranquillità e senza spendere molto.

